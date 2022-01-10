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    16:17, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Военнослужащие Алматинского гарнизона ведут проверку документов и досмотр транспорта

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие Алматинского регионального гарнизона прилагают усилия для обеспечения общественной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения военнослужащие Вооруженных Сил производят проверку документов и досмотр транспортных средств. Контрольно-пропускной режим является важной частью проводимой в Республике Казахстан контртеррористической операции», - отмечается в сообщении пресс-службы Министерства обороны РК.

    Сотрудники военной полиции также с первых дней принимают участие в обеспечении мероприятий чрезвычайного положения. Они выполняют задачи по сопровождению военных колонн и осуществлению контрольно-пропускного режима на блокпостах.

    По словам подполковника, начальника управления военной полиции Алматинского регионального гарнизона Дастана Нуркельдиева, военнослужащие прилагают усилия для обеспечения общественной безопасности.

    «С 6 января сопровождаем военнослужащих ОДКБ, которые также обеспечивают охрану стратегических объектов. С 8 января текущего года сотрудники Алматинского регионального гарнизона охраняют блокпосты», - рассказал Дастан Нуркельдиев.


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