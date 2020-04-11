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Военнообязанные приступили к работам по дезинфекции и обеспечению порядка в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
11 Апреля 2020, 21:14
Военнообязанные приступили к работам по дезинфекции и обеспечению порядка в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Актобе прошла церемония принятия 100 военнообязанных на специальные сборы для обеспечения общественной безопасности в условиях карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, военнообязанные были призваны по Указу Президента РК «О призыве военнообязанных на специальные сборы».

Аким области Ондасын Уразалин ознакомился с подготовкой и оснащением территориальных подразделений, осмотрел спецтехнику.

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«Глава государства использует все ресурсы, для того чтобы страна вернулась к нормальной жизни, принимаются все меры в целях обеспечения здоровья и благополучия казахстанцев. Отрадно, что немало граждан готовы рисковать своим здоровьем и помочь родной стране в это непростое время. Действия всех граждан, которые хотят добровольно служить Родине, должны служить примером для других», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

После указания главы региона приступить к выполнению поставленных задач бригада территориальной обороны и личный состав ДЧС начали проводить дезинфекционные работы.

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По словам помощника акима Актюбинской области по делам обороны и безопасности Адильбека Култаева, в соответствии с Указом Президента РК в местные военные отделения обратились почти 300 добровольцев, из них были отобраны 100 человек, прошедших специальную подготовку и пригодных по состоянию здоровья. При необходимости количество лиц, привлекаемых к воинской службе, будет увеличено.

Военнообязанные будут участвовать в проведении дезинфекционных мероприятий, совместно с сотрудниками полиции обеспечивать общественный порядок, решать другие вопросы, возникающие в процессе поддержания порядка и безопасности.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 апреля текущего года подписал Указ «О призыве военнообязанных на специальные сборы». Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев сообщил, что военнообязанные будут проходить специальные сборы по месту жительства.
Актюбинская область   Армия   Безопасность   Патриотизм   Общество  
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