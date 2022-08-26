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Военное сотрудничество Казахстана и Германии обсудили в Минобороны РК
26 Августа 2022 22:32

Военное сотрудничество Казахстана и Германии обсудили в Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве состоялась встреча начальника департамента военного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова с вновь аккредитованным в качестве военного атташе при Посольстве Федеративной Республики Германии в Казахстане подполковником Вольфгангом Бауершмидтом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Стороны также обсудили перспективы военного сотрудничества в области миротворчества, военного образования, медицины и взаимодействия в сфере верификационной деятельности.




Фото: gov.kz




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