Военно-воздушные силы РК пополнились новым военно-транспортным самолетом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны реализует комплекс мероприятий по всем аспектам развития армии и технического оснащения войск. На авиабазу города Астаны прибыл военно-транспортный самолет средней грузоподъемности С-295МW производства испанской компании Airbus Defence and Space, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Воздушное судно рассчитано на перевозку 69 военнослужащих и до 8800 кг груза. На нем установлены два турбовинтовых двигателя производства компании Pratt & Whitney PW127G, являющихся одними из самых надежных и экономичных в своем классе. Самолет С-295МW оснащен современной системой управления полетом и пилотажно-навигационным оборудованием, позволяющим выполнять задания в самых сложных метеоусловиях.

Самолет ближнего и среднего радиуса действия оснащен грузовой кабиной с рампой в задней части судна. Воздушное судно предназначено для транспортировки личного состава, выброски десанта и грузов, воздушного наблюдения и проведения медицинской эвакуации.

«В рамках наращивания возможностей военной авиации в войсковую часть 19132 поступил новый военно-транспортный самолет С-295МW. По своим техническим характеристикам это один из самых эффективных, надежных и экономичных в плане расхода топлива самолетов своего класса», – пояснил начальник штаба главного управления вооружения Сил воздушной обороны полковник Дмитрий Федорченко.

В целях эксплуатации этой модели самолета летчики и инженерно-технический состав прошли обучение на базе учебного центра Airbus Defence and Space в испанском городе Севилья.

Приемка самолета в соответствии с договором, заключенным в рамках государственного-оборонного заказа, будет проводиться в течение десяти дней. Затем он будет поставлен на учет в реестр государственных воздушных судов и запущен в эксплуатацию.