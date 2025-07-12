Военно-воздушные силы Канады впервые в истории возглавила женщина

Она сменила на этом посту генерал- лейтенанта Эрика Кенни на церемонии передачи командования, которая прошла в Канадском музее авиации и космоса под председательством начальника штаба обороны генерала Дженни Кариньян.

— Я испытываю восторг, — сказала Спейсер-Бланшет журналистам после церемонии. — Я полна оптимизма, но при этом остаюсь реалистом. Я вижу большие вызовы, но для меня огромная честь получить такую возможность. Сегодня я испытываю особую гордость.

Спейсер-Бланшет принимает командование в критический момент для ВВС, которые сталкиваются с нехваткой кадров и готовятся к внедрению новых возможностей.

— Мы прилагаем много усилий для решения уже известных кадровых проблем, активно занимаемся набором. В тесном сотрудничестве с партнёрами внутри Министерства обороны и даже за его пределами разрабатываем меры по удержанию персонала, — отметила она.

В ближайшее время ВВС Канады должны получить истребители следующего поколения — американские F-35 с технологией малозаметности. Однако этот проект закупки сейчас находится на пересмотре со стороны федерального правительства в связи с продолжающейся торговой напряжённостью между Канадой и США. Согласно контракту с компанией Lockheed Martin и правительством США, предполагается поставка 88 самолётов стоимостью около 85 млн долларов США каждый.

Канада уже приобрела первые 16 истребителей F-35, поставка которых ожидается в начале следующего года. Решение по оставшейся партии самолётов, как ожидается, будет принято в начале срока полномочий Спейсер-Бланшет — до конца лета.

Поскольку первые F-35 поступят на вооружение уже в ближайшие годы, пилотам предстоит срочно начать обучение.

Перед ВВС стоит и другая важная задача, которую Спейсер-Бланшет назвала «отличным вызовом»: федеральное правительство объявило о значительном увеличении оборонного бюджета.

— Необходимо распоряжаться этими средствами максимально разумно, чтобы получить наилучшую отдачу от вложений, — сказала она. — В условиях нехватки персонала и растущих требований, в нестабильной международной обстановке, важно одновременно выполнять операционные задачи и внедрять новые приобретения и реформы. Именно здесь и кроется основная сложность.

Эрик Кенни, занимавший должность командующего с 2022 года, уходит в отставку после 35 лет службы в ВВС.

Он отметил, что покидает пост с противоречивыми чувствами — в то время, когда «наши противники активно бросают вызов международному правопорядку, основанному на правилах, и подрывают те ценности, союзничество и свободы, которые мы ценили десятилетиями».

Кенни высоко оценил преемницу, отметив её обширные связи в государственных структурах и промышленности, а также её стремление «ломать устоявшиеся подходы» и строить «гибкие, интегрированные и инклюзивные ВВС».

Он также признался, что «немного завидует тому, что именно ей предстоит руководить войсками в тот момент, когда начнётся внедрение всех новых возможностей».

Спейсер-Бланшет ранее служила пилотом вертолёта Griffon и занимала различные командные должности, в последнее время — заместителя командующего ВВС.

В её активе — миротворческие миссии ООН и НАТО на Гаити и в Боснии, а также участие в операциях внутри страны — при ликвидации последствий лесных пожаров и наводнений.

Она родом из города Шикутими, провинция Квебек, и стала 22-м командующим Королевских ВВС Канады, в которых служат около 15 тысяч военных и гражданских сотрудников, эксплуатируется более 250 воздушных судов.

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