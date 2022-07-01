Военно-транспортный борт доставил в Казахстан останки участников ВОВ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прилетел военно-транспортный борт из России с останками казахстанцев-участников Великой Отечественной войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

«Бортом военно-транспортной авиации в Алматы доставили останки участников Великой Отечественной войны. Их нашли на территории Российской Федерации члены поискового отряда «Гвардия». Төрегельдi Уркербаева похоронят в селе Мынбаево Алматинской области, а Николая Гурова ― на Северном кладбище в Алматы», - говорится в публикации пресс-службы Министерства обороны Республики Казахстан в официальном Telegram -канале.

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