18 Июня 2022 11:53

Военно-спортивные игры дружественных армий стран СНГ пройдут в июле в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы подведены итоги летнего этапа XIX спартакиады Вооруженных сил по военно-прикладным видам спорта, в рамках которой состоялись чемпионаты по спортивному ориентированию, стрельбе из табельного оружия, военному и офицерскому троеборью. По результатам чемпионатов была отобрана сборная команда Вооруженных сил РК по стрельбе из табельного оружия и офицерскому троеборью. Спортсмены представят нашу страну на III Военно-спортивных играх дружественных армий государств – участников СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

В спартакиаде приняли участие более 200 военных спортсменов, представляющих Вооруженные силы, а также Пограничную службу Комитета национальной безопасности и Национальную гвардию.

«Все участники соревнований показали высокие результаты и стремление к победе. Огромную роль в значимости спартакиады сыграл тот факт, что эти состязания стали своего рода отбором на международные военно-спортивные игры. Подобные мероприятия способствуют развитию и популяризации военно-прикладных видов спорта, а также росту мастерства армейских спортсменов», – отметил заместитель начальника Центрального спортивного клуба Министерства обороны подполковник Бауржан Оразбай.

В спортивном ориентировании чемпионами стали военнослужащие Десантно-штурмовых войск, на втором месте – спортсмены Сил воздушной обороны, на третьем – регионального командования «Восток».

Десантники также продемонстрировали точные и выверенные действия в состязаниях в стрельбе из табельного оружия, заняв высшую ступень пьедестала почета. Серебряными и бронзовыми призерами стали, соответственно, военнослужащие регионального командования «Восток» и Военного института Сухопутных войск.

В офицерском троеборье лучшие результаты показали военнослужащие Военного института Сухопутных войск. Второе место – у воинов Десантно-штурмовых войск, третье – регионального командования «Восток».

Состязания завершились военным троеборьем, где вновь отличились спортсмены Десантно-штурмовых войск, вторую и третью ступени на пьедестале заняли военнослужащие региональных командований «Юг» и «Восток».

По результатам чемпионатов была отобрана сборная команда Вооруженных сил по стрельбе из табельного оружия и офицерскому троеборью. Спортсмены представят нашу страну на III Военно-спортивных играх дружественных армий государств – участников СНГ, которые пройдут в Казахстане в начале июля текущего года.