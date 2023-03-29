Военно-полевые сборы со стрельбами организовали для школьников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Учащиеся классов «Жас Сарбаз» общеобразовательной школы № 95, воспитанники военно-патриотических клубов «Киров» и имени полковника Бориса Керимбаева приняли участие в военно-полевых сборах в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Мероприятия прошли на полигоне «Айтей» под руководством вице-президента Федерации практической стрельбы Алматинской области Анатолия Бычкова. В них участвовали школьники в возрасте от 12 до 17 лет.

«Такие сборы для воспитанников движения «Жас сарбаз» состоялись впервые, думаю, их необходимо перевести на системную основу», – поделился планами военный руководитель классов «Жас сарбаз» общеобразовательной школы № 95 г. Алматы Бакытжан Перимбет.

На сборах школьники 12–13 лет стреляли из карабина пистолетного калибра на расстоянии 20 метров. Подростки 14 лет и старше – из автомата Калашникова на 50 метров.

Жассарбазовцам также показали несколько видов стрелкового оружия концерна «Калашников»: карабин пистолетного калибра ВПО-285, карабины АР-15 и «Сайга 04». Ознакомились они и с устройством легендарной снайперской винтовки Мосина. С ней в руках в годы Великой Отечественной войны воевала Герой Советского Союза Алия Молдагулова.