Военно-патриотическому клубу в Алматы присвоили имя Маншук Маметовой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошло памятное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения прославленной дочери казахского народа Маншук Маметовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В мероприятии у памятника Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой приняли участие офицеры Министерства обороны, командование Десантно-штурмовыми войсками, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие гарнизона, представители республиканского движения «Жас сарбаз», общественность и молодежь города. Участники возложили цветы к монументу и почтили память павших героев минутой молчания.

В ходе мероприятия в ряды военно-патриотического клуба Алматинского филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК были приняты 30 новых воспитанников. Они дали торжественную клятву и получили удостоверения юных патриотов. Единогласным решением руководства и членов организации военно-патриотический клуб получил имя «Маншук».

– Патриотизм – великое, необходимое и прекрасное чувство. Во все века оно проявляется в готовности защитить свою Родину. Сегодня в вашей жизни происходит важное событие – вы вступаете в ряды движения «Жас сарбаз». Знаменательно и то, что отныне ваш военно-патриотический клуб будет носить имя Героя Советского Союза легендарной пулеметчицы Маншук Маметовой, – подчеркнул начальник департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Серик Бурамбаев, обращаясь к юным патриотам.

Напомним, что в настоящее время движение «Жас сарбаз» объединяет более 250 тысяч детей и подростков. Его цель – воспитание у подрастающего поколения высокой гражданской активности, патриотизма, популяризация среди молодежи здорового образа жизни, физической культуры и военно-прикладных видов спорта.

Фото: gov.kz

