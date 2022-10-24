РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:25, 24 Октябрь 2022 | GMT +6

    Военно-патриотическому клубу в Алматы присвоили имя Маншук Маметовой

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошло памятное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения прославленной дочери казахского народа Маншук Маметовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В мероприятии у памятника Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой приняли участие офицеры Министерства обороны, командование Десантно-штурмовыми войсками, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие гарнизона, представители республиканского движения «Жас сарбаз», общественность и молодежь города. Участники возложили цветы к монументу и почтили память павших героев минутой молчания.

    В ходе мероприятия в ряды военно-патриотического клуба Алматинского филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК были приняты 30 новых воспитанников. Они дали торжественную клятву и получили удостоверения юных патриотов. Единогласным решением руководства и членов организации военно-патриотический клуб получил имя «Маншук».

    – Патриотизм – великое, необходимое и прекрасное чувство. Во все века оно проявляется в готовности защитить свою Родину. Сегодня в вашей жизни происходит важное событие – вы вступаете в ряды движения «Жас сарбаз». Знаменательно и то, что отныне ваш военно-патриотический клуб будет носить имя Героя Советского Союза легендарной пулеметчицы Маншук Маметовой, – подчеркнул начальник департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Серик Бурамбаев, обращаясь к юным патриотам.

    Напомним, что в настоящее время движение «Жас сарбаз» объединяет более 250 тысяч детей и подростков. Его цель – воспитание у подрастающего поколения высокой гражданской активности, патриотизма, популяризация среди молодежи здорового образа жизни, физической культуры и военно-прикладных видов спорта.

    Фото: gov.kz

    Теги:
    Алматы Вооруженные силы
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!