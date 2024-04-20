Военно-патриотический сбор молодежи прошел в ВКО

В Восточно-Казахстанской области, в воинской части в поселке Ново-Ахмирово, прошел областной военно-патриотический сбор молодежи «SHYGYS AIBYN – 2024». По итогам победителями турнира стала команда «Сункар» района Алтай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

– Теперь ребята войдут в состав сборной Казахстана и поедут на республиканский турнир «AIBYN-2024». Он пройдет впервые в Алматы на базе военного училища имени Сагадата Нурмагамбетова. Планируется, что в нем примут участие спортсмены из России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Желаю нашей команде только победы, – сказал председатель движения «Жас Сарбаз» ВКО Даурен Шаматов.

Второе место завоевала команда Тарбагатайского района, военно-патриотический клуб «Кыран», третье место досталось команде Уланского района «Айбын». Все победители получили кубки и призы от имени акима области Восточно-Казахстанской Ермека Кошербаева. Кроме того, остальные участники получили благодарственные письма также от имени главы региона.

Фото: Инфоцентр ВКО

По словам самих ребят, им очень понравилось принимать участие в соревнованиях, и они планируют как можно больше времени уделять военно-патриотической подготовке, чтобы в будущем достойно представлять Казахстан на международном уровне.

– Я участвовал в соревнованиях впервые. Мне очень понравилось – соперники достойные, подготовка на высоком уровне. Чтобы выступить здесь, мы с командой готовились две недели. Больше всего понравилась разборка и сборка автомата. У меня самый лучший результат в этой дисциплине – 26 секунд, – поделился впечатлениями Никита Балашов из Риддера.

Турнир приурочен к 100-летию Героя Советского Союза, «Халық Қаһарманы», генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Его участниками стали 10 команд из числа учащихся военно-патриотических классов «Жас Сарбаз» ВКО.

Фото: Инфоцентр ВКО

Фото: Инфоцентр ВКО