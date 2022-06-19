Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» стартует в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На базе учебного центра в Карагандинской области пройдет VIII республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Мероприятие посвящено Году детей и 30-летию Вооруженных сил Казахстана. В этом году в нем принимают участие 40 команд из всех регионов страны. Это около 600 участников военно-патриотических клубов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военных колледжей, школ-интернатов, республиканских школ «Жас улан» в возрасте от 14 до 18 лет.

Построение Нового Казахстана во многом зависит от молодежи, ее энергии, убежденности и патриотического настроя. В этом контексте особую роль приобретает вовлечение молодых людей в военно-патриотическое движение «Жас сарбаз», которым уже охвачено 240 тыс. человек.

В программе сбора – 11 конкурсов, военно-прикладных и военно-спортивных соревнований. Свои интеллектуальные способности юные патриоты продемонстрируют в ходе игры «Айбын дарыны». Блеснут талантами в творческом конкурсе «Айбын жұлдызы» и в журналистском – «Жас Сарбаз – жас тілшілері».

Уровень физической подготовки, сила, выносливость и быстрота будут оценены при выполнении нормативов, перетягивании каната и в ходе военизированной эстафеты.

Четкие, точные и выверенные действия потребуются юным патриотам при стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке автомата, надевании противогаза и общевойскового защитного комплекта.

В ходе состязания изобретателей «Smart Sarbaz» юные программисты представят на суд жюри свои IT-разработки и технические решения.

Финальным аккордом станет военно-полевая тактическая игра «Күшіміз бірлікте». В ней будущие защитники Родины выполнят практические задачи, связанные с воинской службой, получат опыт работы в команде, проверят свою моральную и физическую устойчивость.

Республиканский сбор «Айбын» с каждым годом набирает популярность. Не случайно наряду с командными заявками в оргкомитет поступили индивидуальные обращения об участии. Эти конкурсанты будут выступать в режиме-онлайн. Основная же часть участников сбора встретится на полигоне лицом к лицу.

VIII Республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» пройдет в течение недели и завершится 24 июня.