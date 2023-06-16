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Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июня 2023, 23:00
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске Фото: пресс-служба Минобороны РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 17 по 23 июля в учебном центре «Спасск» Карагандинской области пройдет ежегодный сбор молодежи «Айбын», где школьники и подростки продемонстрируют все то, чему их научили наставники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На территории учебного центра уже развернут палаточный лагерь, где разместятся более 700 подростков и школьников в составе 43 команд.

Мероприятие соберет молодых людей со всех регионов Казахстана. В нем принимают участие воспитанники военно-патриотических клубов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, Военного колледжа Министерства обороны имени Сагадата Нурмагамбетова, республиканских школ «Жас улан», областных военных школ-интернатов, прошедшие конкурсный отбор. В этом году приглашение на сбор приняли военные ведомства Азербайджана и Узбекистана, которые также подготовили свои команды. Возраст конкурсантов от 14 до 17 лет.

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В программе конкурса интеллектуальная игра «Айбын дарыны» и военно-полевая тактическая – «Күшіміз бірлікте», творческий конкурс «Айбын жұлдызы» и состязание по робототехнике Smart Sarbaz. Подготовлены площадки для проведения соревнований по военно-спортивным, военно-прикладным видам спорта и военизированной эстафеты.

Для юных участников сбора будут также организованы выставка военной техники, показ фильмов, выездная экспозиция музея. Ребят ждут спортивные игры, вечер у костра и интерактивный концерт. Также конкурсанты посадят деревья в сквере «Айбын – достық мекені». Состоятся встречи с интересными людьми, ветеранами, медийными личностями.

В рамках международного сбора «Айбын» будет организована выставка «Бірлік ордасы», где юные патриоты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана представят достижения культуры, лучшие традиции и обычаи своих народов.

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