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Военно-патриотический клуб создали в учреждении «SOS Детская деревня Астана»

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Мая 2023, 04:04
Военно-патриотический клуб создали в учреждении «SOS Детская деревня Астана» Фото: пресс-служба Минобороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун Дня защиты детей частное образовательное учреждение посетили представители Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил. В торжественной обстановке состоялось открытие военно-патриотического клуба «Жас сарбаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Воспитанников детской деревни приветствовал начальник НВПЦ Арман Асенов.

«Поздравляю вас с наступающим праздником – Днем защиты детей. Слово защита имеет глубокий смысл. Мы представляем культурный центр Вооруженных сил, являющихся надежным щитом страны. Пройдет немного времени и многие из вас станут защитниками Отечества. Это очень почетно и ответственно», – подчеркнул Арман Асенов.

Первый шаг на этом пути воспитанники образовательного учреждения сделали – в торжественной обстановке они дали клятву юных патриотов и получили удостоверения участников детско-юношеского движения.

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Со знаменательным событием их поздравил председатель республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Меирбек Мендыгалиев.

«Наше движение насчитывает более 250 тысяч человек. Мы постараемся, чтобы занятия в военно-патриотическом клубе были интересными, познавательными и полезными для вас», – сказал руководитель движения.

Мероприятие получилось ярким и запоминающимся. Аниматоры, игры, угощения и концерт, подготовленный творческой студией «Жас сарбаз», создали прекрасное настроение воспитанникам учреждения «SOS Детская деревня Астана».

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Астана   Армия   Патриотизм   Минобороны РК  
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