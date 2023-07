Военно-музыкальный фестиваль стартовал в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана проходит I Международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров «Астана – мәдениет керуені», приуроченный к 25-летию главного города страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В праздничный день на сцене летнего амфитеатра на берегу Есиля прошел Band Marathon, на котором выступили военные музыкальные коллективы Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии.

Казахстан на фестивале представляют Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил, Президентский оркестр Службы государственной охраны и Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии.

Собравшуюся публику приветствовал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, который поздравил астанчан с Днем столицы и поблагодарил музыкантов за участие в масштабном мероприятии.

– Наш международный фестиваль военных оркестров – яркое подтверждение тому, что Астана – центр притяжения и сближения культур и народов, город мира и созидания. Уверен, что это уникальное событие послужит развитию сотрудничества, продвижению идей мира и добрососедства, – подчеркнул он.

Band Marathon состоял из 20-минутных выступлений коллективов-участников. Азербайджанские музыканты подарили зрителям песни «Джанги» композитора Узеира Гаджибейли, «Инджа беллим» Эмина Сабитоглу, «Сен гельмез олдун» Алекпера Тагиева и «Страна огней», когда-то исполнявшуюся легендарным Муслимом Магомаевым.

Китайские музыканты исполнили «Марш Народно-освободительной армии Китая» – автор Чжэн Люйчэн, «Скачки» – Шу Юнган, «Цинхай-Тибетское нагорье» – Ван Хэшэн, «Дева Аба» – Чэнь Цянь, «Танец молодости» – аранжировка Ли Чань, «Ода Родине» – Ван Синь, «Марш стальных частей» и «Девушка из Алишаня» Ли Сюйхао, «Дудар и Мария» в аранжировке Го Сыда.

Оркестр Военно-воздушных сил Индии порадовал слушателей композициями «Renaissance» Wg Cdr G Jayachandran VSM, «Bombay 1980» Sgt D Mridha, «Dancing Queen» ABBA, «Imagination» Sgt Suneesh Thomas, «Mexican Shuffle» Bert Kaempfert, «Duniya Me» Sgt D Mridha и «Jai Ho» Sgt NT Singh.

Японский военный оркестр подарил астанчанам мелодии Naruto Main Theme, Obatala, Hamabe no Uta (Song of the Seashore) и Festal Scenes.

Удивил колоритным звучанием Центральный военный оркестр Узбекистана, исполнивший композиции Tsuna a wakens, La camisa negra, Килпиллама, Delilah, Summertime, Хоразимча и Go down Moses.

Многие мелодии из репертуара 23-го военного оркестра Западного военного округа Российской Федерации знакомы нашему слушателю. Музыкальный коллектив исполнил «Марш Ленинград», «Попурри на темы русских композиторов», «Утро» из кинофильма «Служебный роман», «Песенка о морском дьяволе» из кинофильма «Человек – амфибия», песни «Синяя вечность», «Чертово колесо» и «Алия» Сейдоллы Байтерекова.

Тепло приняли зрители выступление турецкого военного оркестра «Мехтеран», исполнившие «Сузинак Пешреви» Кемани Татйоса, «Марш Нешидэ-и Зафэр» Лейлы Саз, «Мехтер Вуруйор» Фарука Гюртунджа, «Марш Мехтерхане-и Хакани» Исмаиль Хаккы Бея, «Марш Орду» Али Рыза Бея, «Марш Хюджум», «Эстергон Каласы» и «Генч Осман».

В этот день участники фестиваля говорили на одном универсальном языке музыки, которая объединяет и укрепляет взаимопонимание между странами. Уникальные послы мира подарили зрителям разнообразие национальных, творческих и армейских традиций. Астанчане живо откликались на выступления оркестрантов, делились эмоциями и поддерживали их бурными аплодисментами.