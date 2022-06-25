25 Июня 2022 18:00

Военно-музыкальный фестиваль «Әскери керней» завершился концертом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На летней сцене Амфитеатра на набережной реки Есиль прошла финальная часть мероприятия – плац-концерт фестиваля «Әскери керней» на приз заместителя министра внутренних дел РК – главнокомандующего Национальной гвардией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Фестиваль проводится ежегодно в честь празднования Дня казахстанской полиции и уже в девятый раз радует жителей и гостей столицы. Главной его целью является поднятие духа, пропаганда военной музыки и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Помимо военных оркестров Национальной гвардии, в нем приняли участие духовой оркестр и Рота Почетного караула Службы государственной охраны вместе с Президентским оркестром, сводный оркестр Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Центральный оркестр Министерства обороны Республики Казахстан.

В ходе плац-концерта музыкальные коллективы показали высокое мастерство в исполнении духовой музыки, произведений мировой классики и героико-патриотической музыки соотечественников.

Также в рамках проведения фестиваля был проведен смотр-конкурс среди военных оркестров Национальной гвардии Казахстана . По итогам которого третье место занял оркестр Академии Национальной гвардии (г. Петропавловск). Второе место заняли сводные оркестры регионального командования « Оңтүстік » (г. Алматы) и «Батыс» (г. Уральск). Почетного первого места удостоился сводный оркестр регионального командования « Шығыс » (г. Усть-Каменогорск). Обладателем Гран-при смотра-конкурса военных оркестров Әскери керней » стал сводный оркестр регионального командования « Орталық » ( г. Караганда ).

«От имени главного командования Национальной гвардии и от себя лично выражаю Всем военным дирижерам и музыкантам огромную признательность за участие в конкурсе. Особую благодарность выражаю акиму города Нур-Султана за оказанную поддержку в организации мероприятия. Благодаря этому в течение трех дней лучшие военные оркестры Казахстана на культурных площадках столицы демонстрировали свое музыкальное мастерство. Желаю всем творческим коллективам крепкого здоровья, достижения новых высот в творческой деятельности, а также больших успехов в нелегкой ратной службе на благо процветания нашей страны», - сказал заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов.

Ежегодно фестиваль военных оркестров является знаковым культурным событием и оставляет яркие впечатления у жителей и гостей Нур-Султана. Оно органично сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парад-дефиле, плац-концерт и показательные выступления военнослужащих с оружием.

В Казахстане фестиваль среди военных оркестров проводится по инициативе Национальной гвардии РК уже девятый год. За это время в нем приняли участие ведущие коллективы не только нашей страны, но и Китая, России и других государств .







