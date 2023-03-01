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Военно-морские силы Казахстана отработали учебно-боевые действия на Каспии

1 Марта 2023, 22:49
Военно-морские силы Казахстана отработали учебно-боевые действия на Каспии Фото: пресс-служба Минобороны РК

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Экипажи дивизиона разнородных кораблей Военно-морских сил Казахстана завершили отработку курсовой задачи К-2 в казахстанском секторе Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В течение двух недель ракетно-артиллерийские корабли выполняли комплекс мероприятий по организации боевого применения корабля и его вооружения, тактике ведения боевых действий одиночным кораблем.

«Отработка курсовой задачи в Военно-морских силах – важнейший этап программы подготовки кораблей. Занятия с экипажами проводятся постоянно. При этом у каждого военного корабля есть свои особенности подготовки к походу», – пояснил командир ракетно-артиллерийского корабля «Казахстан» капитан 3 ранга Руслан Яхьяров.

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Как рассказали в пресс-службе оборонного ведомства, учебно-боевые действия включали выполнение элементов морского боя, в том числе в условиях активного радиоэлектронного противодействия сил и средств противника. Военные моряки также провели тренировки по спасению одиночного корабля с использованием спасательных устройств и средств. Все учебные цели были достигнуты.

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