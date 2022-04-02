Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Военно-морские силы Казахстана отмечают 29-летие со дня образования

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Апреля 2022, 15:30
Военно-морские силы Казахстана отмечают 29-летие со дня образования

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Второе апреля - особая дата для казахстанских военных моряков. В этот день в 1993 году Президентом страны был подписан Указ о создании Военно-морских сил. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Военно-морские силы выполняют широкий спектр задач по защите неприкосновенности и территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов государства в казахстанском секторе Каспийского моря.

Военные моряки обеспечивают навигационно-гидрографическую безопасность мореплавания, во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям проводят поисково-спасательные работы, оказывают помощь государственным органам при осуществлении ими природоохранных и контрольных функций.

photo

Экипажи кораблей участвуют в военных учениях как в Республике Казахстан, так и за ее пределами.

На вооружении Военно-морских сил стоят современные корабли отечественного и зарубежного производства.

Офицеры проходят обучение в ведущих военных учебных заведениях Германии, Китая, России, США, Турции и Южной Кореи.

В городе Актау функционирует учебный центр Военно-морских сил. Служба на море по плечу только храбрым и стойким людям, тем, кто знает ценность боевой выучки, воинской дружбы и строгой дисциплины. Эти качества позволяют военным морякам решать самые сложные задачи по обеспечению обороноспособности Республики Казахстан.


Фото:gov.kz


Армия   Дата   Мангистауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен