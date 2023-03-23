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    23:13, 22 Март 2023 | GMT +6

    Военно-исторический музей представил экспозицию Наурыз мейрамы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Государственном военно-историческом музее подготовлена экспозиция, посвященная древнему празднику – Дню весеннего равноденствия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    Главный акцент выставки – стилизованное под юрту пространство с традиционным убранством. На стенах – сотканные вручную и вышитые шелковыми нитями ковры (сырмаки), войлочные изделия, музыкальные инструменты, щит, меч, колчан со стрелами.

    «Наурыз – праздник обновления, связанный с кочевым укладом жизни казахов. Тематическая экспозиция позволяет прикоснуться к истории, культуре и быту наших предков», – раскрыла значение выставки начальник Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил Ляззат Альжан.

    Для посетителей музея выставлены панно в технике батика, войлочные и гобеленовые полотна, гипсовые, деревянные фигуры и изделия. Особое внимание привлекают национальные костюмы, а также женские украшения, выполненные в традициях древних мастеров ювелирного искусства.

    Уже по названиям работ «Свобода», «Весна», «Ласточки», «Узату», «Кобыз», «Той», «Красавица» можно уловить палитру красок и настроение, которое дарят посетителям их авторы.


    Теги:
    Наурыз Минобороны РК Астана
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