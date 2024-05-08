военный оркестр прошел маршем по набережной Астаны

Военнослужащие Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК поздравили горожан и гостей столицы. Начав движение от памятника хану Кенесары, музыканты центрального военного оркестра прошли по набережной реки Есиль через мост «Атырау», затем по парковой аллее. Шествие завершилось у фонтана в Центральном столичном парке, передает агентство Kazinform.

— Такие «походы в народ» в праздничные дни — наша давняя традиция. Мы играем в многолюдных местах: на вокзалах, в торгово-развлекательных центрах и на площадях. Выступления наших музыкантов поднимают настроение публике, создают чувство единения и защищенности. Ведь нас узнают по военной форме одежды. Да и мы сами, видя реакцию зрителя, получаем огромную поддержку, — поделился главный военный дирижер Вооруженных сил РК подполковник Алмас Ибрагимов.

Под руководством дирижера капитана Нурлана Кучкарова оркестранты исполнили торжественные марши, казахские народные, патриотические песни и попурри.

Те, кому довелось увидеть праздничную воодушевляющую процессию, поддержали исполнителей аплодисментами. Они с удовольствием откликались на знакомые песни, подпевали им и снимали видео на память.