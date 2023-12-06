Военный институт «Актобе» пополнился чешскими самолетами

Военно-транспортные самолеты L-410 производства Чехии пополнили авиационный парк Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В торжественной церемонии встречи военной техники приняли участие главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-майор авиации Даурен Косанов, заместитель акима Актюбинской области Мавр Абдуллин, начальник Военного института СВО полковник Тимур Еспаганбетов, представители чешского завода-производителя Aircraft Industries и курсанты вуза.

– Обеспечить армию образцами современной высокотехнологичной техникой – такую задачу поставил в Послании Президент страны. Сегодняшнее событие – наглядное подтверждение деятельности оборонного ведомства в этом направлении. Благодаря летно-техническим характеристикам, самолет L-410 признан наиболее подходящим для подготовки будущих летчиков транспортной авиации Вооруженных сил, – отметил главнокомандующий Силами воздушной обороны.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Легкий транспортный самолет L-410 способен развивать скорость 380 км/ч и преодолевать расстояние в пределах 1000 км. Высокоплан предназначен для перевозки 19 человек или до 1000 кг. Технические характеристики летательного аппарата позволяют использовать его круглогодично.

Для поднятия самолета в воздух с максимально допустимой массой достаточно взлетно-посадочной полосы до 400 м. Одна из его особенностей – возможность производства взлета и посадки на различные площадки. Поэтому подготовка курсантов военно-транспортной авиации будет осуществляться на аэродромах «Актобе» и «Хлебодаровка».

Фото: пресс-служба Минобороны РК

– До этого мы проходили практику на легкомоторных самолетах Р-2002. Теперь у нас появилась новая техника. Самолет L-410 может летать в сложных метеоусловиях. Конечно, прежде чем приступить к полетам, нам необходимо тщательно изучить теорию. Неслучайно наши командиры говорят, что «победа в воздухе куется на земле». Первая практика начнется в июне следующего года и продлится до октября, – отметил курсант 3 курса Военного института Сил воздушной обороны Никита Напольский.

Пополнение авиационного парка новыми самолетами L-410 позволит Военному институту не только сэкономить средства, но и значительно повысить эффективность боевой подготовки и летной выучки будущих летчиков.