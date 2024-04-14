Военные вузы и кредитные каникулы: какие возможности дает служба в казахстанской армии

Призывная кампания стартовала в Казахстане 1 марта и продлится до 30 июня. За четыре месяца ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят около трех тысяч новобранцев из Жамбылской области. О том, как проходит весенняя призывная кампания-2024, какие используются технологические новшества и какие возможности дает молодому человеку служба в армии, корреспонденту агентства Kazinform рассказал начальник управления по делам обороны города Тараза по Жамбылской области подполковник Ербол Утебаев.

— Ербол Муратович, сколько призывников из Тараза отправятся на срочную службу в армию?

— На основании Указа Президента от 2 февраля 2024 года, а также на основании Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» в стране сейчас производится весенний призыв граждан от 18 до 27 лет. На городское управление по делам обороны ложится основная нагрузка, так как в Таразе проживает более 50% населения области, ежедневно по повесткам проходит по 20-30 призывников.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Весной и осенью из Тараза мы поэтапно призываем более 600 человек в Вооруженные силы, в Пограничную службу, в Национальную гвардию, в Службу государственной охраны и в части МЧС. Уже завершился набор в Погранслужбу КНБ. Сейчас начался призыв в Вооруженные силы Казахстана.

В ближайшие дни предстоит отправка в Службу государственной охраны. Требуется рост не менее 1,8 метра, эстетичный внешний вид. Мы отобрали шестерых таких парней из Тараза, но они еще пройдут областной отбор, ведь в районах тоже ведется отбор, в пределах области набирается 25-30 человек.

В первую очередь, учитываются морально-психологическое качества личности, затем состояние здоровья. Выясняем состав семьи: кто родители, братья, сестры, близкие родственники, полная семья, или нет, имеют ли инвалидность родители. После прохождения городской медкомиссии мы направляем призывников в областную медкомисссию, после которой призывник уже направляется в определенную команду. В первую очередь комплектуются подразделения Пограничной службы КНБ, Службы государственной охраны, затем — воинские части Вооруженных сил, МЧС и Национальной гвардии. Когда приезжают представители войсковых частей, то они уже проводят новую проверку призывника, там свои психологи, медики, с каждым призывником разговаривают индивидуально.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

За время призывной кампании призывник проходит дважды комиссию и полноценное медобследование. Сельские ребята у себя в районах и затем в области, а городские — на уровне города и затем в областной комиссии. Если обнаруживаются какие-то серьезные заболевания, направляем юношу по месту жительства на обследование, после чего он вновь приходит к нам, и тогда медкомиссия принимает решение — годен или не годен.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

— Какими преимуществами пользуются призывники срочной военной службы?

— Те, кто прошел армию, получают хорошие перспективы дальнейшего устройства своей жизни. Есть согласованный совместный приказ Министерства обороны и Министерства образования, по которому призывники, отслужившие в Вооруженных силах и других воинских формированиях страны, после службы имеют возможность поступить по гранту в высшие учебные заведения Казахстана. Во время службы командиры оценивают призывника, а по окончании службы выдают сертификаты, с которыми они могут поступить в любой вуз Казахстана без ЕНТ, а наиболее отличившиеся в ходе службы — бесплатно по гранту.

Еще один большой плюс в том, что призывники, имеющие кредиты до поступления на воинскую службу, получают отсрочку по кредитам, им предоставляются кредитные каникулы на 13 месяцев, то есть 12 месяцев на время службы и плюс месяц после службы, чтобы человек мог куда-то устроиться и заработать. С ноября 2023 года у нас действует электронная база, по которой мы видим по призывнику наличие кредитов, это согласовано с банками второго уровня. То есть кредитные каникулы наступают автоматически после заявления призывника.

— В каких случаях дается отсрочка от призыва?

— Согласно «Закону о воинской службе и статусе военнослужащих», статья 35-я предусматривает 4 вида отсрочки. По семейным обстоятельствам отсрочка дается тем лицам, которые имеют родителей инвалидов 1-й и 2-й групп инвалидности, если он единственный сын. Также если родители разведены или по какой-то причине семья осталась без отца, а он единственный сын, кормилец, а в семье есть малолетние братья или сестры, то автоматически получает отсрочку. Когда дети подрастут, а он будет еще призывного возраста, то тогда надо будет отслужить в армии. Также если призывник женат и имеет хотя бы одного ребенка, это тоже основание для предоставления отсрочки.

Второй вид отсрочки — получение образования, если юноша обучается в очном отделении колледжа или вуза, то ему предоставляется отсрочка для получения образования. Заочное обучение не является поводом для отсрочки от службы в армии. Раньше студенты ежегодно предоставляли нам справки о том, что они учатся в вузах или колледжах. А теперь, при наличии единой базы интеграции эти справки о семейном состоянии, об учебе поступают автоматически. Фальсифицированные документы уже невозможны, все прозрачно.

Третье — по состоянию здоровья дается освобождение от воинской службы по решению медкомиссии. Медики призывной комиссии руководствуются установленными правилами прохождения медкомиссии — это огромный фолиант, где прописаны все болезни и нюансы состояния здоровья по всем направлениям — терапевтическому, хирургическому и так далее, при которых может быть освобождение от службы в армии. Все это тщательно изучается и анализируется.

Есть еще вид отсрочки, относящийся к тем лицам, которые работают в сфере образования, в школах и колледжах, и что очень важно — только по полученной в вузе специальности. То же самое относится к сельским медицинским работникам и к депутатам маслихатов.

— Сейчас есть выпускники школ, которые после учебы сразу хотят поступить в высшие военные учебные заведения.

— Проблем нет. Начиная с февраля абитуриент формирует пакет документов, затем будет обследование морально-психологического состояния, здоровья. После сдачи ЕНТ, с сертификатом, с полным пакетом документов, выпускники школ к нам приходят и мы их направляем в военные вузы, где в июне — июле проводится мандатная комиссия, там они сдают общую физическую подготовку, экзамены. По решению мандатной комиссии зачисляются в военные вузы.

В Казахстане имеется три военных вуза. Это Сухопутный военный институт и Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи в Алматы. В Актобе у нас имеется Военный институт Сил воздушной обороны. В Щучинске есть военный колледж, раньше назывался кадетский корпус, туда можно поступить после 9-го и после 11-го классов.

В первую очередь мы укомплектовываем свои военные вузы на территории Казахстана. После первого курса обучения у наших курсантов есть возможность поступить в зарубежные военные вузы.

Через 4 года обучения ребята получают высшее образование, диплом, воинское звание лейтенант и направление в гарнизон для прохождения военной службы. Там он занимает свою первую должность в соответствии со специальностью, и начинается служба офицера в армии, на благо народа. Жилищная комиссия воинской части выделяет ему жилье, или выплачивается компенсация за найм жилья, ее размер зависит от семейного состояния. Если женат — то за двоих, если есть ребенок — то за троих. Немаловажный фактор — достойная и регулярная зарплата, в армии она называется денежное довольствие.

С 1 февраля в общеобразовательных заведениях мы начали активную агитацию по поступлению именно в наши казахстанские военные вузы. На данный момент по городскому управлению обороны в списках числятся уже 36 школьников, которые хотят после школы поступать в военные вузы. Это при том, что наряд у нас на 30 человек. С каждым годом растет число школьников, которые хотят связать свою жизнь с армейской службой. Если в военном вузе парень получит специальность летчика или связиста, он и на гражданке всегда сможет найти себе работу.

— Расскажите об альтернативном варианте приобретения военного билета?

— Да, есть такой вариант. Это обучение в военно-технической школе Министерства обороны, что отражено в «Законе о воинской службе и статусе военнослужащих». В Таразе имеется такая школа, единственная в Жамбылской области. На каждый район выдается определенный наряд по призывникам, и для обучения мы отбираем курсантов в ВТШ. Учитывается, в первую очередь, состояние здоровья, и в обязательном порядке кандидату должно исполниться 24 года.

Обучение длится 40 дней, ребята живут, как положено, на казарменном положении, как обычные курсанты. Им выдается военная форма одежды, обеспечивается трехразовое питание, подъем в 6 утра, занятия в классах, боевая, строевая, тактическая подготовка, они заступают в наряд, на дежурство, выезжают на полигон, где проходят стрельбы из стрелкового оружия. Расписан полностью распорядок дня. В течение 40 дней они обучаются как полноценные солдаты, на практике, что называется, получают возможность почувствовать запах пороха, проходят все необходимые этапы военной подготовки.

По завершении учебы курсанты военно-технической школы принимают военную присягу, после чего им выдается сертификат об обучении в ВТШ, а в управлении по делам обороны они получают военный билет. Это такой же полноценный военнослужащий, выполнивший свой воинский долг. Со своим военным билетом парни могут устроиться в МВД, в МЧС, призваться на военную службу по контракту в Вооруженные силы и в другие войска и воинские формирования.

— Чему обучают в военно-технической школе?

— Всем предметам по военной подготовке. Это и огневая подготовка: они выезжают на полигон, это государственно-правовая, тактическая, специальная подготовка, физподготовка. То есть, за эти 40 дней парни приобретают базовую военную подготовку.

При этом есть вариант обучения в ВТШ на безвозмездной основе в течение 3,5 месяца. Ребята получают воинскую специальность, а затем направляются на срочную службу в воинские части Министерства обороны. В чем преимущество такого вида — парни бесплатно проходят обучение в автошколе, сдают экзамены и получают в итоге водительское удостоверение и профессию водителя, которая им всегда пригодится в жизни.

Военная служба сейчас становится привлекательной — выпускники военных вузов получают специальность, солдаты срочной службы могут поступать в вузы без ЕНТ, а на время службы имеют кредитные каникулы, действующие военнослужащие обеспечиваются жильем, или получают компенсацию за найм жилья, им обеспечены достойное денежное довольствие, выплата материальной помощи при женитьбе и рождении ребенка, медицинская страховка, получение ежегодного пособия на оздоровление, подъемное пособие при перемещении на новое место службы и компенсация расходов за переезд и много других льгот.