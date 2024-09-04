Военные учения стран-участниц ОДКБ «Взаимодействие – 2024» стартуют в Кыргызстане
В Кыргызстане в период с 3 по 15 сентября пройдут военные учения стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности «Взаимодействие - 2024», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным пресс-службы ОДКБ, на территории КР состоятся командно-штабное учение с КСОР ОДКБ, специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2024», силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2024».
В международных военных учениях примут участие национальные контингенты Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, России и Таджикистана, а также представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.
Учения запланированы по теме «Подготовка и проведение совместной операции КСОР ОДКБ по разрешению вооруженного конфликта в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности» и пройдет в три этапа.
В ходе мероприятий будут отработаны задачи с внедрением новых тактических приемов и опыта боевых действий, в том числе:
- организация противовоздушного прикрытия (в условиях применения противником БПЛА) соединений и частей КСОР ОДКБ в период их развертывания и применения с задействованием всего потенциала сил и средств ПВО, включая Силы воздушной обороны ВС КР, а также из состава Объединенной системы ПВО СНГ;
- применение сил и средств РЭБ во взаимодействии с разведывательно-ударными БПЛА и ряд других.