Военные учения стран-участниц ОДКБ «Взаимодействие – 2024» стартуют в Кыргызстане

В Кыргызстане в период с 3 по 15 сентября пройдут военные учения стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности «Взаимодействие - 2024», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы ОДКБ, на территории КР состоятся командно-штабное учение с КСОР ОДКБ, специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2024», силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2024».

В международных военных учениях примут участие национальные контингенты Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, России и Таджикистана, а также представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

Учения запланированы по теме «Подготовка и проведение совместной операции КСОР ОДКБ по разрешению вооруженного конфликта в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности» и пройдет в три этапа.

В ходе мероприятий будут отработаны задачи с внедрением новых тактических приемов и опыта боевых действий, в том числе: