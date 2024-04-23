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    15:45, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Военные специалисты проводят дезинфекционные работы в Актобе

    Дезинфекционные работы в Актобе проводят военные специалисты
    Фото: Алтынай Сағындықова

    В Актобе на территории более 5 тысяч гектаров будут проведены дезинфекционные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В настоящее время в регион доставлено 16 единиц военной техники.

    Дезинфекционные работы в Актобе проводят военные специалисты

    Вчера была проведена дезинфекция на территории жилых массивов Магаджан и Садовый в Алматинском районе города Актобе, а также на территории 6 садовых обществ.

    Сегодня эта работа продолжается еще в нескольких садовых обществах. Задачей является обеззараживание затопленных участков. Работа запланирована на 10 дней.

    — В качестве помощи Министерство обороны проводит дезинфекционные работы бесплатно. Всего прибыло 50 военнослужащих. У них 16 единиц специальной техники. Они проведут дезинфекцию на территории затопленных садовых обществ и жилых массивов. Этой работой будет охвачено более 5 тысяч гектаров на 107 участках, — сказал заместитель акима Алматинского района Актобе Дархан Тлеуов.

    Дезинфекционные работы в городе поручены сотрудникам отделений радиационной, химической и биологической защиты Регионального командования «Юг». 

    — В области проводятся профилактические мероприятия для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Для этого выбраны объекты, имеющие эпидемиологическое значение. Сейчас важно провести дезинфекцию на территориях, кроме прилегающих к кладбищу, вокруг канализационных колодцев во дворах частных жилых домов. Когда было затопление, сточные воды были вымыты из колодцев. Это, в свою очередь, может привести к распространению кишечных инфекций. Вместе с тем, на контроле находится система водоснабжения города Актобе. Во время наводнения источники воды не получили никаких повреждений. Продолжается мониторинг, — сказала руководитель отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Назима Сербаева.

    Отметим, в каждой дезинфекционной машине имеется 6 тонн специального раствора. Доставленные в городе 16 единиц техники распределены по территориям.

    Теги:
    Эпидситуация Минобороны РК Общество Актюбинская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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