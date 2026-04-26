    10:12, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Военные Мали сообщили об атаках террористов на казармы и базы

    Вооруженные «террористические группировки» напали на казармы и другие объекты в Бамако и других частях Мали, включая военную базу в Кати. Об этом сообщили Вооруженные силы (ВС) Мали, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: aa.com.tr

    Один из экспертов по вопросам безопасности назвал произошедшее «масштабным скоординированным наступлением по всей стране», передало агентство AFP. Позднее военные сообщили, что ситуация взята «под контроль», несколько «террористов» «нейтрализованы».

    В Бамако — стрельба

    Улицы Бамако 25 апреля опустели, слышались выстрелы, сообщило AFP. Над столицей барражировали вертолеты, особенно — в районе международного аэропорта. В ООН и посольстве США призвали сотрудников оставаться дома.

    Журналист AP в Бамако слышал продолжительную стрельбу из тяжелого оружия и автоматов около воздушной гавани, примерно в 15 километрах от центра города, и видел вертолет над близлежащими районами. Аэропорт — рядом с авиабазой, используемой ВВС Мали.

    Туарегская группировка утверждает, что захватила Кидаль

    Туарегская повстанческая группировка «Фронт освобождения Азавада» утверждала, что захватила город Кидаль на севере страны.

    В Кати находится одна из резиденций переходного президента Ассими Гоиты, возглавляющего военную хунту.

    По словам местных жителей, у резиденции министра обороны Садио Камары произошел мощный взрыв. Окружение генерала опровергло слухи, что он получил ранения.

    Боестолкновения, как сообщается, проходили в Гао и Севаре.

    Хунта Мали 

    После путча 2021 года в Мали правит военная хунта во главе с переходным президентом Ассими Гоита. В 2022 году Франция начала вывод войск из страны.

    Республика Малии — государство в Западной Африке. Столица — Бамако. Граничит на западе с Сенегалом, на севере — с Мавританией и Алжиром, на востоке — с Нигером, на юго-востоке — с Буркина-Фасо, на юге — с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей.

    Напомним, в марте т.г. 15 военнослужащих погибли при террористической атаке в Бенине, у границы с Нигером.

    Жанара Мухамедиярова
