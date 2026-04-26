Военные Мали сообщили об атаках террористов на казармы и базы
Вооруженные «террористические группировки» напали на казармы и другие объекты в Бамако и других частях Мали, включая военную базу в Кати. Об этом сообщили Вооруженные силы (ВС) Мали, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Один из экспертов по вопросам безопасности назвал произошедшее «масштабным скоординированным наступлением по всей стране», передало агентство AFP. Позднее военные сообщили, что ситуация взята «под контроль», несколько «террористов» «нейтрализованы».
В Бамако — стрельба
Улицы Бамако 25 апреля опустели, слышались выстрелы, сообщило AFP. Над столицей барражировали вертолеты, особенно — в районе международного аэропорта. В ООН и посольстве США призвали сотрудников оставаться дома.
Журналист AP в Бамако слышал продолжительную стрельбу из тяжелого оружия и автоматов около воздушной гавани, примерно в 15 километрах от центра города, и видел вертолет над близлежащими районами. Аэропорт — рядом с авиабазой, используемой ВВС Мали.
Туарегская группировка утверждает, что захватила Кидаль
Туарегская повстанческая группировка «Фронт освобождения Азавада» утверждала, что захватила город Кидаль на севере страны.
В Кати находится одна из резиденций переходного президента Ассими Гоиты, возглавляющего военную хунту.
По словам местных жителей, у резиденции министра обороны Садио Камары произошел мощный взрыв. Окружение генерала опровергло слухи, что он получил ранения.
Боестолкновения, как сообщается, проходили в Гао и Севаре.
Хунта Мали
После путча 2021 года в Мали правит военная хунта во главе с переходным президентом Ассими Гоита. В 2022 году Франция начала вывод войск из страны.
Республика Малии — государство в Западной Африке. Столица — Бамако. Граничит на западе с Сенегалом, на севере — с Мавританией и Алжиром, на востоке — с Нигером, на юго-востоке — с Буркина-Фасо, на юге — с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей.
Напомним, в марте т.г. 15 военнослужащих погибли при террористической атаке в Бенине, у границы с Нигером.