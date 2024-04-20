Военные инженеры доставляют гуманитарную помощь паромной переправой в СКО

Военнослужащие инженерно-саперной бригады Вооруженных сил Конаевского гарнизона приступили к выполнению комплекса задач по оказанию помощи жителям пострадавших от паводка населенных пунктов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Паромной переправой перевезена гуманитарная помощь в село Прибрежное Кызылжарского района СКО, оставшееся из-за паводков без дорожного сообщения.

В населенный пункт доставлено более 25 тонн корма для сельскохозяйственных животных, четыре тонны гуманитарного груза и две единицы техники МЧС.

С помощью понтонно-мостовых комплектов будут также решаться вопросы, связанные с восстановлением электро- и водоснабжения населенных пунктов.

Фото: Минобороны РК

– Доставили гуманитарный груз в с. Прибрежное. При необходимости будем эвакуировать жителей близлежащих населенных пунктов, осуществлять перевозку животных, автомобилей. Нашими средствами воспользуются также специалисты водоснабжающей компании «Кызылжар су» и АО «Севказэнерго», призванных обеспечить население электроэнергией и питьевой водой, – пояснил командир воинской части 58012 Толеген Назаров.

Управляют элементами понтонно-мостового парка и плавающим транспортером 12 военнослужащих инженерно-саперной бригады.

С целью повышения возможностей эвакуации населения, доставки гуманитарной помощи и проведения восстановительных работ из города Конаева в Северо-Казахстанскую область выдвигаются дополнительные силы и средства понтонно-мостового парка.

Фото: Минобороны РК