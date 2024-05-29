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    04:50, 29 Май 2024 | GMT +6

    Военные госпитали Казахстана отказываются от бумажных медкнижек

    Военные госпитали Казахстана отказываются от бумажных медкнижек
    Фото: Минобороны РК

    Минобороны РК сообщило о подписании соглашения о безвозмездном предоставлении военным госпиталям и лазаретам доступа к медицинской информационной системе«ДАМУ», передает агентство Kazinform.

    Как отмечает ведомство, это один из шагов в рамках поручения министра обороны по повышению уровня медицинского обслуживания военнослужащих и их семей.

    Документ подписали начальник Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил РК полковник медицинской службы Ержан Смайыл и председатель правления ТОО «Центр информационных технологий» Талгат Елеманов. Соглашение позволит перейти от традиционных медицинских книжек к цифровому формату хранения данных о здоровье военнослужащих.

    Информационная система, созданная для корпоративного облака медицинских организаций, интегрирована с базами данных Министерства здравоохранения РК. С 1 июня военные госпитали и лазареты начнут использовать новый информационный ресурс.

    Теги:
    Военные Цифровой Казахстан Медицина Минобороны РК Минздрав РК Цифровизация
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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