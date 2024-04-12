Военные билеты перевели оцифровали в Казахстане

Требование о предоставлении документа в оригинале при трудоустройстве или зачислении в учебное заведение в Казахстане отменено, теперь работодатель сможет получить его онлайн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны.

Теперь сведения об отношении гражданина к воинской службе работодатель получает в автоматическом режиме, воспользовавшись ресурсом электронного правительства egov.kz.

По законодательству юридические лица обязаны фиксировать данные об отношении к воинской службе граждан. Поэтому кадровые службы ранее требовали у них документы воинского учета (военные билеты, удостоверения о приписке, справки о подтверждении прохождения воинской службы и другие).

Министерство обороны совместно с Министерствами труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Агентством РК по делам государственной службы провело интеграционные работы, которые позволяют работодателю получить ответ на запрос автоматически.

— С прошлого года мы проводили работу по цифровизации этих процессов. В частности, разработали свою информационную систему и интегрировали ее с базами данных смежных госорганов. Новшество облегчает работу кадровым службам, освобождает граждан от необходимости тратить время на получение справок. И если раньше эти процессы занимали несколько недель, то сегодня это делается за один день, — пояснил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Частные организации будут вести такой учет работников в информационной системе «Е-Еңбек», государственные учреждения с использованием ресурса «Е-Қызмет».

Следует отметить также, что военный билет выдается только тем, кто прошел воинскую службу в рядах Вооруженных сил, других войсках и воинских формированиях.