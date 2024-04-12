РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:29, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Военные билеты перевели оцифровали в Казахстане

    Военный билет
    Фото: Kazinform

    Требование о предоставлении документа в оригинале при трудоустройстве или зачислении в учебное заведение в Казахстане отменено, теперь работодатель сможет получить его онлайн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны.

    Теперь сведения об отношении гражданина к воинской службе работодатель получает в автоматическом режиме, воспользовавшись ресурсом электронного правительства egov.kz.

    По законодательству юридические лица обязаны фиксировать данные об отношении к воинской службе граждан. Поэтому кадровые службы ранее требовали у них документы воинского учета (военные билеты, удостоверения о приписке, справки о подтверждении прохождения воинской службы и другие).

    Министерство обороны совместно с Министерствами труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Агентством РК по делам государственной службы провело интеграционные работы, которые позволяют работодателю получить ответ на запрос автоматически.

    — С прошлого года мы проводили работу по цифровизации этих процессов. В частности, разработали свою информационную систему и интегрировали ее с базами данных смежных госорганов. Новшество облегчает работу кадровым службам, освобождает граждан от необходимости тратить время на получение справок. И если раньше эти процессы занимали несколько недель, то сегодня это делается за один день, — пояснил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

    Частные организации будут вести такой учет работников в информационной системе «Е-Еңбек», государственные учреждения с использованием ресурса «Е-Қызмет».

    Следует отметить также, что военный билет выдается только тем, кто прошел воинскую службу в рядах Вооруженных сил, других войсках и воинских формированиях.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Армия Цифровой Казахстан Работа Минобороны РК
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!