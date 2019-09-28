Военная делегация РК посетила Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С официальным визитом Узбекистан посетила военная делегация Республики Казахстан во главе с командующим войсками Регионального командования «Юг» генерал-майором Кайдаром Каракуловым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Гостей из Казахстана встретил командующий войсками Северо-западного военного округа Узбекистана полковник Дилшод Чориев.

В ходе встречи сторонами были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахстанско-узбекистанского сотрудничества в сфере обороны, а также состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военном направлении.

Также узбекская сторона ознакомила коллег из Казахстана с задачами и функциями военного округа, рассказала о системе подготовки специалистов для войск Минобороны РУ, а также подчеркнула большой интерес узбекской стороны к проведению совместных учений, различных тренингов со специалистами военного дела и других мероприятий на межгосударственном уровне.

По завершению переговоров военная делегация РК посетила воинские части и учреждения, расположенные в Нукусском и Ургенчском гарнизонах, где были показаны практические занятия на мини-полигоне воинской части и обучение верховой езде военнослужащих.



