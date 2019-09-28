+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 20 °С
USD 387.63 EUR 423.49
RUB 6.02 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Военная делегация РК посетила Узбекистан

28 Сентября 2019 20:16
Поделиться:
Военная делегация РК посетила Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С официальным визитом Узбекистан посетила военная делегация Республики Казахстан во главе с командующим войсками Регионального командования «Юг» генерал-майором Кайдаром Каракуловым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Айталап Кургамбаев возглавил Спортивный комитет при Совете министров обороны СНГ
Чемпионат СНГ по армейскому рукопашному бою прошел в Казахстане Военные альпинисты Казахстана и Индии совершили восхождение в поддержку Геннадия Головкина Лучшего снайпера определили среди гвардейцев в Уральске

Гостей из Казахстана встретил командующий войсками Северо-западного военного округа Узбекистана полковник Дилшод Чориев.

В ходе встречи сторонами были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахстанско-узбекистанского сотрудничества в сфере обороны, а также состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военном направлении.

Также узбекская сторона ознакомила коллег из Казахстана с задачами и функциями военного округа, рассказала о системе подготовки специалистов для войск Минобороны РУ, а также подчеркнула большой интерес узбекской стороны к проведению совместных учений, различных тренингов со специалистами военного дела и других мероприятий на межгосударственном уровне.

По завершению переговоров военная делегация РК посетила воинские части и учреждения, расположенные в Нукусском и Ургенчском гарнизонах, где были показаны практические занятия на мини-полигоне воинской части и обучение верховой езде военнослужащих.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Армия, Узбекистан,
Поделиться:

Автор:

Мирас Куандыков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив