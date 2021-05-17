Военная делегация Беларуси посетила Казахстан

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков встретился с находящейся с рабочим визитом в стране делегацией во главе с заместителем министра внутренних дел Республики Беларусь – командующим внутренними войсками генерал-майором Николаем Карпенковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Участники встречи выразили полное удовлетворение развитием отношений между силовыми ведомствами двух дружественных стран.

В ходе диалога Главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков ознакомил гостей со служебно-боевой деятельностью и выполняемыми задачами войск правопорядка.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Национальной гвардией Казахстана и внутренними войсками МВД Республики Беларусь в правоохранительной сфере и наметили дальнейшие шаги по активизации сотрудничества.

В ходе пребывания в столице белорусская делегация ознакомилась с возможностями Центра управления войсками, деятельностью воинской части 5573 и инфраструктурой военного городка, а также посетила Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы.

В знак укрепления дружественных отношений руководители силовых ведомств на «Аллее дружбы» на территории Главного командования Национальной гвардии совместно посадили дерево.

В дальнейшем белорусская делегация посетит города Алматы, Усть-Каменогорск, Семей, где ознакомится с Центром боевой и методической подготовки ПСН МВД и Антикризисным учебным центром Национальной гвардии РК.