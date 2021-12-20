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«Военная альпиниада - 2021» завершилась победой десантников

20 Декабря 2021 20:20
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«Военная альпиниада - 2021» завершилась победой десантников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Десантно-штурмовых войск признаны лучшими альпинистами Вооруженных сил РК. Альпийское подразделение воинской части 48386 завоевало безоговорочную победу в «Военной альпиниаде-2021» на кубок начальника Генерального штаба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Соревнования проходили в течение нескольких дней на базе Центра горной подготовки Министерства обороны в горах Заилийского Алатау. В них приняли участие военные альпинисты подразделений специального назначения.

Участники соревновались в индивидуальных и групповых упражнениях, включающих лазание на естественном скальном рельефе и марш-бросок по пересеченной местности, навесную и параллельную переправы через реку, транспортировку пострадавшего и преодоление скального участка с использованием специальных средств. Завершающим этапом состязаний было восхождение на пик Нурсултан.

Победу в соревнованиях, набрав максимальное количество баллов, завоевала воинская часть 48386, на втором месте воинская часть 03811 и на третьем – альпийское подразделение воинской части 66597.

В индивидуальных зачетах отличились ефрейтор Кенжебек Шынтемірұлы, набрав максимальное количество баллов в лазании на естественном скальном рельефе, и младший сержант Нурлан Мукашев, показав лучший результат в марш-броске. В групповых упражнениях лучший результат продемонстрировали военнослужащие воинской части 66597, набравшие 1000 баллов за упражнение «эвакуация пострадавшего», и воинской части 48386, отличившиеся в параллельной переправе через реку.

Напомним, что действия в горах – одно из основных направлений подготовки специальных подразделений. При подведении итогов соревнований учитывался уровень подготовки военнослужащих, их теоретические знания и практические навыки, умение работать индивидуально и в составе группы.

Свою победу в Альпиниаде военнослужащие войсковой части 48386 посвятили 30-летию Независимости Республики Казахстан.




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