Водяной котел разорвало в одной из сельских школ Акмолинской области

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – Разрыв водяного котла произошел в одной из сельских школ Аршалынского района Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

11 марта в 13 часов 10 минут на экстренный номер «112» поступило сообщение о том, что в селе Булаксай Аршалынского района по причине кипения воды в системе отопления произошел разрыв водяного котла в средней школе им. Абая без последующего горения.

«В результате происшествия обрушилась одна стена котельной площадью 7 кв. м, жертв нет», - отметили в ведомстве.

По информации управления образования Акмолинской области, в школе обучаются 114 учеников, и в момент происшествия они находились дома, на дистанционном обучении. Департаментом полиции Акмолинской области проводится проверка.















