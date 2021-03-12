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    02:05, 12 Март 2021 | GMT +6

    Водяной котел разорвало в одной из сельских школ Акмолинской области

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    АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – Разрыв водяного котла произошел в одной из сельских школ Аршалынского района Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    11 марта в 13 часов 10 минут на экстренный номер «112» поступило сообщение о том, что в селе Булаксай Аршалынского района по причине кипения воды в системе отопления произошел разрыв водяного котла в средней школе им. Абая без последующего горения.

    «В результате происшествия обрушилась одна стена котельной площадью 7 кв. м, жертв нет», - отметили в ведомстве.

    По информации управления образования Акмолинской области, в школе обучаются 114 учеников, и в момент происшествия они находились дома, на дистанционном обучении. Департаментом полиции Акмолинской области проводится проверка.







    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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