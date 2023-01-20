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Воды Сырдарьи могут сократиться на 5 процентов к 2050 году

20 Января 2023, 13:00
Воды Сырдарьи могут сократиться на 5 процентов к 2050 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К 2050 году страны Центральной Азии могут столкнуться с проблемой продовольственной безопасности. Об этом заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов в ходе экспертной встречи «Центральная Азия-2030: образы будущего», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По словам экспертов, темпы роста температуры воздуха будут нарастать с каждым годом. К чему это может привести? Уже сейчас мы видим проблему опустынивания земель, уменьшения ледников в Кыргызстане и Таджикистане. Эти ледники являются основным источником воды, необходимой региону», - сказал Элдор Арипов.

Спикер добавил, что к 2050 году приток воды в Амударью может сократиться на 15 процентов.

«Поток воды в Сырдарье может сократиться на 5 процентов. Это приведет к сокращению производительности в сельском хозяйстве. По тем же оценкам, к 2050 году объем производительности в сельском хозяйстве может сократиться на 30 процентов. Это может создать проблему продовольственной безопасности. То есть целый ряд проблем, связанных с единой экологией, изменением климата, потреблением воды, является актуальной проблемой, которая требует от нас решения», - добавил Элдор Арипов.


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