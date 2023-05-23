Воды не было в одном их столичных ЖК из-за неправильной реализации внутренних сетей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ –Жители одного из жилых домов в Астане жалуются на проблемы с подачей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за этого в знак протеста жильцы дома вышли на проезжую часть. Видео распространилось в социальных сетях.

Как заявили жители одного из столичных жилых комплексов, на протяжении последних двух месяцев в трех подъездах воду подают только глубокой ночью на несколько часов. По их словам, перебои с водоснабжением связаны с ошибками в ходе строительства дома и установки насосов.

«Для решения данной проблемы был организован выездной прием с участием жителей, представителей акимата, ГКП «Астана Су Арнасы» и руководства обслуживающей компании. В ходе этой встречи специалисты ГКП «Астана Су Арнасы» пояснили, что причина отсутствия воды заключалась в неправильной реализации внутренних сетей в самом доме, и в настоящее время требуется их корректировка», - прокомментировали в пресс-службе «Астана Су Арнасы».

По данным ведомства, сейчас проблема с водой в ЖК решена. Специалисты «Астана Су Арнасы» провели чистку фильтров, в результате чего вода стала доступной в квартирах.

Вместе с тем, как подчеркнули в «Астана Су Арнасы», сервисной компании было рекомендовано в подвальном помещении переделать систему ввода до насосов.