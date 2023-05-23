Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Воды не было в одном их столичных ЖК из-за неправильной реализации внутренних сетей

Автор:  
Анеля Касымова
23 Мая 2023, 15:40
Воды не было в одном их столичных ЖК из-за неправильной реализации внутренних сетей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ –Жители одного из жилых домов в Астане жалуются на проблемы с подачей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за этого в знак протеста жильцы дома вышли на проезжую часть. Видео распространилось в социальных сетях.

Как заявили жители одного из столичных жилых комплексов, на протяжении последних двух месяцев в трех подъездах воду подают только глубокой ночью на несколько часов. По их словам, перебои с водоснабжением связаны с ошибками в ходе строительства дома и установки насосов.

«Для решения данной проблемы был организован выездной прием с участием жителей, представителей акимата, ГКП «Астана Су Арнасы» и руководства обслуживающей компании. В ходе этой встречи специалисты ГКП «Астана Су Арнасы» пояснили, что причина отсутствия воды заключалась в неправильной реализации внутренних сетей в самом доме, и в настоящее время требуется их корректировка», - прокомментировали в пресс-службе «Астана Су Арнасы».

По данным ведомства, сейчас проблема с водой в ЖК решена. Специалисты «Астана Су Арнасы» провели чистку фильтров, в результате чего вода стала доступной в квартирах.

Вместе с тем, как подчеркнули в «Астана Су Арнасы», сервисной компании было рекомендовано в подвальном помещении переделать систему ввода до насосов.


Астана   ЖКХ   Вода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Можно ли в Казахстане проносить на базы отдыха свою еду и напитки
Можно ли в Казахстане проносить на базы отдыха свою еду и напитки
Ребенка сбили во дворе ЖК в Алматы: врачи оценили его состояние
Ребенка сбили во дворе ЖК в Алматы: врачи оценили его состояние
Назначена заместитель начальника ДП Астаны
Назначена заместитель начальника ДП Астаны