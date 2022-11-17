Воду в бассейне ДЮСШ Актобе не меняют 5 лет - акимат разъяснил ситуацию

17 Ноября 2022, 17:53

17 Ноября 2022, 17:53

Воду в бассейне ДЮСШ Актобе не меняют 5 лет - акимат разъяснил ситуацию

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В региональной службе коммуникаций прошла пресс-конференция, на которой директор ДЮСШ по водным видам спорта «Достык» опроверг информацию о том, что в бассейне не меняют воду пять лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На прошлой неделе вокруг ДЮСШ разгорелся скандал, родители пожаловались, что у детей возникла аллергия на воду в бассейне и потребовали провести проверку. Затем в СМИ появилась информация, что воду в бассейне меняют раз в пять лет.

По словам директора ДЮСШ «Достык» Серикбола Нуралина, вода в бассейне обновляется каждый день, иначе за пять лет она превратилась бы в болото. Недавно была проведена проверка проб воды в бассейне, которая не выявила каких-либо отклонений.

«Мы брали пробы воды в бассейне и направили в санитарно-гигиеническую лабораторию, также направили пробы в независимую частную лабораторию. Эксперты доказали, что состав воды соответствует санитарным нормам. Кроме того, вчера появилась недостоверная информация, что вода в бассейне меняется раз в пять лет. Это не так. Вода обновляется каждый день, у нас работает четыре фильтра, также с каждым посетителем с его мокрой одеждой уменьшается объем бассейна, и мы доливаем около 10 % воды. Раз в неделю меняем фильтры. Если бы вода менялась раз в пять лет, бассейн превратился бы в болото», - сказал Нуралин.

Нижнюю часть бассейна чистит робот пылесос, также есть ручной пылесос, операторы, которые чистят бассейн щетками. Полный слив, по словам Нуралина, проводится по надобности, во время ремонта или если вода портится.

Представитель ДГСЭК Лаура Ршауова также добавила, что в бассейне рециркуляционная система - вода очищается, обеззараживается с добавлением свежей водопроводной воды в объеме не менее 10 %.

«14 ноября было проведено разовое однократное исследование проб воды бассейна, по результатам которых содержание свободного хлора и связанного хлора в норме», - сказала начальник отдела ДГСЭК Лаура Ршауова.