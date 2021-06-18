Воду проведут в 10 населенных пунктах Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реконструкция 70 км сетей водоснабжения завершится в этом году в Акмолинской области. Об этом заявил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году завершится реконструкция 70 км сетей водоснабжения, двух проектов по строительству 36 км дорог (село Косшы, село Талапкер). В числе социальных объектов – открытие в Целиноградском районе четырех школ и двух детских садов. В рамках следующего, уже третьего этапа реализации Комплексного плана планируется отремонтировать 430 км сельских дорог», - сказал аким Акмолинской области.

По его словам, за счет строительства новых подстанций будет решен вопрос электроснабжения 4 тысяч абонентов пригородных сел.

«Еще в 10 населенных пунктах появится централизованная вода, также будут построены три сельские школы, на 900 мест каждая. В целом, в предстоящие три года планируется реализация 59 проектов на 114 млрд тенге», - отметил Ермек Маржикпаев.