Воду проведут в 10 населенных пунктах Акмолинской области
«В этом году завершится реконструкция 70 км сетей водоснабжения, двух проектов по строительству 36 км дорог (село Косшы, село Талапкер). В числе социальных объектов – открытие в Целиноградском районе четырех школ и двух детских садов. В рамках следующего, уже третьего этапа реализации Комплексного плана планируется отремонтировать 430 км сельских дорог», - сказал аким Акмолинской области.
По его словам, за счет строительства новых подстанций будет решен вопрос электроснабжения 4 тысяч абонентов пригородных сел.
«Еще в 10 населенных пунктах появится централизованная вода, также будут построены три сельские школы, на 900 мест каждая. В целом, в предстоящие три года планируется реализация 59 проектов на 114 млрд тенге», - отметил Ермек Маржикпаев.