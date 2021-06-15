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    11:19, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Воду отключат в домах на улице Толе би в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Ауэзовском районе Алматы часть зданий отключат на день от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отключение связано с плановыми работами на водопроводных сетях.

    17 июня с 9 до 18 часов холодная вода не будет поступать в жилые дома и административные здания, расположенные по улице Толе би между улицами Саина и Утеген батыра.

    «Временное отключение холодного водоснабжения в названном уличном сегменте необходимо для проведения плановых ремонтных работ на водопроводных сетях. Просим с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям», - сообщили в пресс-службе ГКП «Алматы су».



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