11:19, 15 Июнь 2021 | GMT +6
Воду отключат в домах на улице Толе би в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Ауэзовском районе Алматы часть зданий отключат на день от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отключение связано с плановыми работами на водопроводных сетях.
17 июня с 9 до 18 часов холодная вода не будет поступать в жилые дома и административные здания, расположенные по улице Толе би между улицами Саина и Утеген батыра.
«Временное отключение холодного водоснабжения в названном уличном сегменте необходимо для проведения плановых ремонтных работ на водопроводных сетях. Просим с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям», - сообщили в пресс-службе ГКП «Алматы су».