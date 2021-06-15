Воду отключат в домах на улице Толе би в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Ауэзовском районе Алматы часть зданий отключат на день от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отключение связано с плановыми работами на водопроводных сетях.

17 июня с 9 до 18 часов холодная вода не будет поступать в жилые дома и административные здания, расположенные по улице Толе би между улицами Саина и Утеген батыра.

«Временное отключение холодного водоснабжения в названном уличном сегменте необходимо для проведения плановых ремонтных работ на водопроводных сетях. Просим с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям», - сообщили в пресс-службе ГКП «Алматы су».



