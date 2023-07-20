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Воду отключат из-за аварии в крупном микрорайоне Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Июля 2023, 03:03
Воду отключат из-за аварии в крупном микрорайоне Атырау Фото: пресс-служба акимата г. Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за аварии на канализационном коллекторе в крупном микрорайоне Атырау отключат воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-служба акимата города Атырау распространила срочное сообщение. В нем говорится, что аварийная ситуация произошла в городском микрорайоне Балыкши на канализационном коллекторе. В связи с этим, в ночь с 19 на 20 июля с 00:00 будет временно отключена подача холодной воды во всем микрорайоне. Подробности о масштабах аварии не сообщаются. Городской акимат просит жителей микрорайона проявить понимание в сложившейся экстренной ситуации.


Атырауская область   ЖКХ   Происшествия   Вода  
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