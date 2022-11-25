Воду из воздуха научились делать в ОАЭ

25 Ноября 2022, 07:21

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Сегодня 2,4 миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. На помощь приходят новые технологии, помогающие изыскивать новые водные ресурсы и даже вызывать дождь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Дождь по принуждению

В Объединенных Арабских Эмиратах осадки выпадают всего несколько дней в году, но здешние ученые активно используют технику засева облаков, чтобы увеличить частоту и объем дождя.

Самолеты доставляют в облака реагенты, например, гигроскопичные наночастицы солей. Они притягивают капельки воды внутри облака, которые, соединяясь, образуют крупные, и они падают на землю под тяжестью веса. Синоптик Ахмад аль-Камали говорит о важности тщательной организации засева.

«Очень важно правильно рассчитать время, пилоты должны быть в месте расположения облака до того, как оно достигнет стадии зрелости», - поясняет он. - Пилотам нужно добраться до облаков вертикального развития, тогда засев пройдет успешно».

Суфиан Фарра, метеоролог и эксперт по засеву облаков, приводит следующие цифры. «Операции по усилению осадков, и вмешательство в облака через засев реагентами позволяют увеличить количество дождей на 10 - 15%. При благоприятных условиях показатель может достичь и 25%. Неверно думать, что речь идет о маленьких цифрах. Учтем, что каждый кубический километр вмещает около 500 тонн воды. За час работы с засевом облаков в ОАЭ мы можем вывести из облаков до 100 тысяч кубометров воды», - отметил он.

Морская вода без соли

В жаркие летние месяцы вероятность выпадения осадков уменьшается. Для круглогодичного снабжения питьевой водой Дубай обращается к своим морским ресурсам. Более 90% питьевой воды в Дубае поступает именно из моря. Крупные опреснительные установки позволяют отделять соль и производить 200 тысяч кубических метров питьевой воды в день.

«Мы берем морскую воду и прогоняем ее через мембраны. С одной стороны у нас остается пресная вода, а с другой - рассол. Потом мы берем опресненную воду и преобразуем ее в питьевую», - сказала Ванесса Фернандес Мембрилерра из группы O&M ACCIONA.

«98% водной массы на Земле — это моря. В таких странах, как наша, именно море становится единственным источником питьевой воды. В ООН заявили, что повестка дня на 2030 год предполагает обеспечить каждого человека доступом к питьевой воде», - добавила эксперт.

Пойманная вода

На приближение целей ООН работает и водная ферма Source Global. Ее менеджер по развитию София Берглундм рассказывает о процессе получения воды из воздуха в гидропанелях.

«Принцип работы панелей довольно прост, для производства питьевой воды нам нужны только солнечный свет и воздух, - пояснила эксперт. - Они затягивают воздух из окружающей среды, который потом проходит через наш секретный гигроскопичный материал. Этот наполнитель поглощает чистые молекулы H2O, а мы их затем преобразуем в жидкую форму с помощью солнечного тепла. Полученную воду мы насыщаем полезными для здоровья минералами».

При разработке технологий ученые делают ставку на воспроизведение естественных природных процессов. Например, наблюдают за испарением воды из водоемов в сильную жару.

«Мы решили улавливать испаряющуюся с открытых источников воду для повторного использования. Технология будет использоваться не только в засушливых районах, но и там, где скорость испарения значительно увеличивается в определенные периоды, как, к примеру, на пике жары, обрушившейся на Европу прошлым летом. Тогда вся вода испарилась. Так вот, вы можете не дать ей уйти, а захватить и использовать для сезонного выращивания, к примеру», - отметил основатель компании Manhat Саид аль-Хассан.

Изменение климата и растущее население планеты гарантируют спрос на подобные инновации.