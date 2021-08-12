Воду из «разноцветного» озера исследовали экологи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Экологи Северо-Казахстанской области провели исследование воды из озера Соленого, расположенного вблизи дачного общества «Гудок» в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конце июля в социальной сети появился видеоролик, автор которого был удивлен цветом воды. По его словам, у берега она приобрела неестественно синий оттенок, местами была изумрудно-зеленой, от воды исходил неприятный запах. Он предположил, что в воду попали какие-то химикаты. Тогда экологи пообещали разобраться в ситуации.

По информации пресс-службы департамента экологии, из озера взяли пробы воды. Специалисты обнаружили в ней повышенное содержание хлоридов, незначительное превышение рН водоема, что объясняется естественным гидрохимическим режимом.

«В летний период увеличение аммония происходит в период интенсивной фотосинтетической деятельности фитопланктона, что свидетельствует об усилении процессов бактериального разложения органических веществ в периоды отмирания водных организмов. Высокое значение биологического и химического потребления кислорода в воде связано с химическим и биологическим процессом окисления органических и некоторых неорганических веществ и с дыханием водных организмов», - объяснили в департаменте.

При осмотре прилегающей территории фактов сброса загрязняющих веществ экологи не обнаружили.