18 Июня 2022 17:48

Воду и почву с пляжей исследовали санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске специалисты городского управления санитарно-эпидемиологического контроля взяли пробы воды на пляжах озера Пестрого и реки Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, всего отобрали 12 проб воды. Исследования проводились на санитарно-химические показатели. В том числе запах, цветность, мутность, окисляемость, общую жесткость, содержание железа, фтородов, молибдена, азота нитратов, хрома, алюминия, полифосфатов, ртути, азота аммиака, бора, марганца, нефтепродуктов. Проверили на вирусологические и бактериологические показатели, среди которых колли-фаги, патоген, паразитологические – яйца гельминтов. Исследования проводились на содержание радиологических компонентов, таких как уран-238, цезий-137, стронций-90, радий-226,228, торий, свинец полоний.

Помимо воды с пляжей отобрали 10 проб почвы.

По результатам лабораторных исследований все пробы соответствуют требованиям безопасности и нормативной документации.