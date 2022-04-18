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Воду будут подавать по графику в Жанаозене

Автор:  
Аружан Саптарова
18 Апреля 2022, 12:19
Воду будут подавать по графику в Жанаозене

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 18 апреля и все летние месяцы вода в Жанаозене будет подаваться по графику, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Для бесперебойного обеспечения в летние месяцы питьевой воды недостаточно, заявили в ГКП «ОзенИнвест».

Потребителей призывают к ее рациональному использованию.

Для полива зеленых насаждений в частных домах рекомендуется использовать капельный полив - он эффективно экономит воду. Также желательно иметь колодец или резервуар для воды.

«Данная проблема будет полностью решена после завершения строительства опреснительной установки мощностью 50 тысяч кубических метров в сутки от Токмака, зоны отдыха Кендерли с магистральным водопроводом до Жанаозена. Запуск завода запланирован на четвертый квартал 2024 года», - сообщили в управлении энергетики и ЖКХ Мангистауской области.

Напомним, ранее аким Мангистауской области говорил о необходимости формирования культуры потребления воды, а также поручил применять повторное использование воды в регионе.

ЖКХ   Акимат   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Общество   Вода  
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