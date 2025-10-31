Водозаборный канал ТЭЦ-2 МАЭК углубят из-за обмеления Каспия

Как сообщили на предприятии, в октябре 2025 года, по данным РГП «Казгидромет», уровень Каспия был зарегистрирован на отметке: - 29,71 метра по Балтийской системе высот. Этот показатель в 1995 году составлял: - 26,85 метра, то есть уровень моря понизился на 2,8 метра.

Как сообщил заместитель генерального директора ТОО «МАЭК» по производству и реактору БН-350 Ерболат Ибрагимов, сложившаяся ситуация привела к смещению береговой линии в районе водозаборного канала ТЭЦ-2. Если раньше морская часть канала равнялась 590 метрам, то теперь она сократилась на 145 метров.

- Также на юго-востоке водозаборного канала появились мелкие участки, ширина которых превышаетющие шириной 500 метров. Дальнейшее снижения уровня моря приведет к значительному уменьшению поступления морской воды в канал ТЭЦ-2, – говорит Е.Ибрагимов.

Фото: Управление водных ресурсов и ирригации Мангистауской области

Ранее, с ноября 2004 года по февраль 2005 года проводились работы по углублению канала. Тогда были проведены работы по очистке и углублению на протяжении 500 метров.

Как сообщил МАЭК, в настоящее время, с целью обеспечения стабильного поступления воды из моря, ведутся подготовительные работы по дальнейшему углублению канала и расширению прилегающей к нему акватории.

Ранее сообщалось, что постоянное понижение уровня Каспийского моря вызывает все большую обеспокоенность научного сообщества, представителей власти и общественности всех прикаспийских стран.



