    22:00, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Водозаборный канал ТЭЦ-2 МАЭК углубят из-за обмеления Каспия

    Как сообщили в Мангистауском атомно-энергетическом комбинате, в связи с обмелением Каспийского моря будут проведены дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-2, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщили на предприятии, в октябре 2025 года, по данным РГП «Казгидромет», уровень Каспия был зарегистрирован на отметке: - 29,71 метра по Балтийской системе высот. Этот показатель в 1995 году составлял: - 26,85 метра, то есть уровень моря понизился на 2,8 метра. 

    Как сообщил заместитель генерального директора ТОО «МАЭК» по производству и реактору БН-350 Ерболат Ибрагимов, сложившаяся ситуация привела к смещению береговой линии в районе водозаборного канала ТЭЦ-2. Если раньше морская часть канала равнялась 590 метрам, то теперь она сократилась на 145 метров. 

    - Также на юго-востоке водозаборного канала появились мелкие участки, ширина которых превышаетющие шириной 500 метров. Дальнейшее снижения уровня моря приведет к значительному уменьшению поступления морской воды в канал ТЭЦ-2, – говорит Е.Ибрагимов. 

    Ранее, с ноября 2004 года по февраль 2005 года проводились работы по углублению канала. Тогда были проведены работы по очистке и углублению на протяжении 500 метров. 

    Как сообщил МАЭК, в настоящее время, с целью обеспечения стабильного поступления воды из моря, ведутся подготовительные работы по дальнейшему углублению канала и расширению прилегающей к нему акватории. 

    Ранее сообщалось, что постоянное понижение уровня Каспийского моря вызывает все большую обеспокоенность научного сообщества, представителей власти и общественности всех прикаспийских стран.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Каспийское море Экология Мангистауская область
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
