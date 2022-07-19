19 Июля 2022 02:39

Водой обеспечат Акыртас - популярный туристический объект в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы инфраструктуры туристических объектов решают в Жамбылской области. Буровые работы для подачи чистой питьевой воды к уникальному памятнику древности – городищу Акыртас начались в Жамбылском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В числе исторических памятников жамбылского региона, достойных внимания туристов, одним из самых загадочных и самых посещаемых объектов является исторический комплекс Акыртас, находящийся в 40 км от Тараза, в отдалении от трасс и населенных пунктов. Когда, кто и для каких целей возвел в безлюдной степи монументальный комплекс - эти вопросы до сих пор вызывают споры в научном мире. Тем не менее, «открытые» лет 40 тому назад для «широкой публики» развалины Акыртаса притягивают своей мощной энергетикой и археологов, и туристов.

Сегодня туристический объект взят под охрану государства, местные власти многое сделали для того, чтобы он стал более доступным для посетителей. К городищу от республиканской магистрали проложена асфальтированная дорога, объект освещен, построено здание с конференц-залом для работающих на раскопках археологов. Однако оставалась нерешенной проблема с обеспечением водой.

По информации директора государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Нурлана Быкыбаева, до сих пор Акыртас не обеспечен водой, так как находится вдали от водных источников. Хотя в древности в Акыртасе был водопровод. Об этом говорят сохранившиеся фрагменты глиняных труб, которые туристы могут увидеть на территории комплекса. Трубопровод протяженностью более 4 км был проложен от горных ущелий, где до сих пор бьют родники.

«Приезжающие туристы всегда спрашивают: «Где у вас колонка, где можно попить воды, помыть руки?» Но этот вопрос не решался десятилетиями. Приходилось возить водовозами, а это большой расход финансовых средств. Сейчас же вода будет постоянно. Мы начали буровые работы на территории комплекса. Рассматривались разные варианты обеспечения водой, например, от родников проложить водопроводные трубы. Но здесь есть опасения, ведь на источниках вода может быть загрязнена, и это опасно. Тогда остановились на проекте артезианской скважины».

По заключению специалистов геодезии, водные пласты под Акыртасом располагаются на глубине 120 метров. Завершение буровых работ планируется в течение двух-трех недель.

«Это позволит обеспечивать чистой питьевой водой туристов. Можно посадить деревья. Для отопительной системы здания нужна вода. Для туристов этноаул можно создать. Местные исполнительные органы поддержали наш проект, особая благодарность акиму Жамбылского района Ерлану Кыдыралыулы. Проект осуществляется за спонсорские средства», - сообщил директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев.

По мнению ученых, местность Акыртас представляет собою зону тектонического разлома с огромными подземными пустотами, которые могут создавать природную аномалию. Археологи утверждают, что Акыртас – это огромный комплекс с жилыми постройками, складскими помещениями и древним водопроводом. Пятиметровая толщина наружных каменных стен, предположительная их высота 12-15 метров, а также четырехметровый фундамент, свидетельствуют о том, что комплекс мог служить обороной от врагов. Аналогичные сооружения сейчас можно увидеть только в трех местах - в Алеппо, Дамаске и Самарии.