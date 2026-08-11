Водовод для 80 предприятий реконструируют в Астане

В Астане по улице Досмухамедулы, от улицы Акжол до проспекта Алаш, реконструируют трехкилометровый технический водовод. Он работает более 20 лет, а износ труб и оборудования достиг 100%, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

По этой магистрали техническую воду получают 80 предприятий, среди которых ТЭЦ-1, «Астана-Тазалық» и крупные промышленные объекты. Существующая сеть уже не обеспечивает необходимый объем воды на фоне роста числа потребителей и строительства новых производственных объектов. Стоимость проекта составляет 2,38 млрд теңге. Работы выполнены почти на 55%. Уже уложено около 1,7 км новых труб из трех запланированных.

Более одного километра нового водовода проложили под землей без полного вскрытия дороги. Такой способ позволил сохранить благоустройство и сократить неудобства для жителей и автомобилистов. Еще около 600 метров труб уложили открытым способом. На объекте также установили пять новых колодцев и оборудование для регулирования подачи воды.

Всего проектом предусмотрено строительство 22 колодцев и 10 технических камер. Сейчас подрядчик продолжает работы и готовит следующий участок протяженностью 232 метра.

Действующий водовод эксплуатируется более двух десятилетий и полностью выработал срок службы. Износ труб и оборудования достиг 100%, что повышает риск утечек, повреждений и перебоев в подаче технической воды.

— За это время Астана продолжила расти. В городе появляются новые производственные объекты, увеличивается число потребителей и нагрузка на коммунальные сети. Новый водовод сможет пропускать больше воды и обеспечивать стабильное техническое водоснабжение 80 организаций и предприятий, — отметили в публикации.

Как сети переведут на умный контроль

Параллельно в Астане готовят цифровую систему управления водоснабжением и водоотведением стоимостью 916,4 млн теңге.

Она объединит насосные станции, электронные карты сетей, данные о давлении и расходе воды, диспетчерские службы, GPS-мониторинг специальной техники и мобильные приложения ремонтных бригад.

Если на каком-либо участке изменится давление или расход воды, диспетчер увидит отклонение на экране, определит возможное место повреждения и направит туда ближайшую бригаду.

В 2026 году на подготовку проектной документации предусмотрено 92,8 млн теңге. Основные работы стоимостью 823,6 млн теңге запланированы на 2027 год. Завершить проект планируется до конца 2027 года.

Что это даст городу

В 2025 году фактические потери воды в сетях Астаны составляли 21%. Цифровой контроль позволит быстрее находить утечки и повреждения, точнее определять проблемные участки и сокращать время устранения аварий.

Система охватит не только водопроводные, но и канализационные сети. Это поможет раньше выявлять засоры и переполнение, снижая риск подтопления дорог и городских территорий.

Всего до 2029 года в Астане планируется реализовать девять проектов по строительству и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения общей стоимостью 12,04 млрд теңге.

В результате столица получит новую магистраль вместо полностью изношенного водовода, а коммунальные службы смогут контролировать состояние сетей в режиме реального времени и быстрее реагировать на повреждения, отметили в проектном офисе МЭКС.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан модернизирует энергетику и коммунальную инфраструктуру на 13 трлн теңге.