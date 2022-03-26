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    21:01, 25 Март 2022 | GMT +6

    Водоснабжение восстановлено в селе Макинке в Акмолинской области

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    МАКИНКА. КАЗИНФОРМ - В селе Макинке Акмолинской области, где упала водонапорная башня, возобновили подачу воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, силами коммунального предприятия района Биржан сал была возобновлена подача воды населению путем подключения глубинного насоса, который подает воду непосредственно в водяную трассу.

    Между тем, в селе Макинке, в частных подворьях жителей имеется более 50 скважин, более 50 колодцев и два колодца общего пользования.

    «Местными исполнительными органами принято решение о выделении финансовых средств на ремонт водонапорной башни. Кроме того, в районе создан оперативный штаб для решения вопроса водообеспечения, ситуация находится на контроле у отдела ЧС и местных исполнительных органов», - добавили в ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные из-за порывистого ветра в селе Макинке рухнула водонапорная башня. В результате без водоснабжения оказались более 1,5 тысячи жителей. В тот же день для населения организовали подвоз воды.



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    Происшествия, ЧС Акимат ЖКХ Происшествия Акмолинская область
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