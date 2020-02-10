+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 8 °С
USD 378.31 EUR 414.36
RUB 5.93 CNY 54.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Водоснабжение в Атырау восстановили в «ручном режиме»

10 Февраля 2020 16:12
Поделиться:
Водоснабжение в Атырау восстановили в «ручном режиме»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в «ручном режиме» восстановили водоснабжение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Водоснабжающие предприятия  оштрафованы за плохое качество воды в ВКО
Когда жителей Наурызбайского района Алматы обеспечат качественной питьевой водой, рассказал аким Отдаленным районам ЗКО не хватает воды из-за недофинасирования - сенатор Завершается реконструкция очистных сооружений в Степногорске

«Из-за теплой погоды лед на реке Урал был расколот, но прошлой ночью вновь ударил мороз и на воде образовалась шуга. Мелкий лед начал забивать водозаборные трубы. Подача воды в город была остановлена. Сотрудникам КГП «Атырау облысы Су Арнасы» пришлось вручную ломать лед и смывать шугу с помощью горячей воды. В настоящее время подача воды по городу восстанавливается», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Как проинформировали в пресс-службе городского акимата, по данным специалистов РГП «Казгидромет», в последний раз таяние льда в феврале имело место в 1990 году. ⠀

Наша справка. Шуга - мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом и во время ледохода, создает существенные затруднения в эксплуатации гидротехнических сооружений, забивая приемные оголовки водозаборов, которые приходится очищать и обогревать.

Напомним, в Атырау с полуночи было полностью остановлено водоснабжение. Как сообщили в пресс-службе КГП «Атырау облысы су арнасы», десятиградусный мороз образовал на реке Урал мелкий лед, во избежание засорения водозаборной трубы льдом водоснабжение города пришлось временно приостановить.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив