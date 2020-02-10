Водоснабжение в Атырау восстановили в «ручном режиме»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в «ручном режиме» восстановили водоснабжение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за теплой погоды лед на реке Урал был расколот, но прошлой ночью вновь ударил мороз и на воде образовалась шуга. Мелкий лед начал забивать водозаборные трубы. Подача воды в город была остановлена. Сотрудникам КГП «Атырау облысы Су Арнасы» пришлось вручную ломать лед и смывать шугу с помощью горячей воды. В настоящее время подача воды по городу восстанавливается», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Как проинформировали в пресс-службе городского акимата, по данным специалистов РГП «Казгидромет», в последний раз таяние льда в феврале имело место в 1990 году. ⠀

Наша справка. Шуга - мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом и во время ледохода, создает существенные затруднения в эксплуатации гидротехнических сооружений, забивая приемные оголовки водозаборов, которые приходится очищать и обогревать.

Напомним, в Атырау с полуночи было полностью остановлено водоснабжение. Как сообщили в пресс-службе КГП «Атырау облысы су арнасы», десятиградусный мороз образовал на реке Урал мелкий лед, во избежание засорения водозаборной трубы льдом водоснабжение города пришлось временно приостановить.