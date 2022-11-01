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Водоснабжение отсутствует в 226 селах СКО

1 Ноября 2022, 21:33
Водоснабжение отсутствует в 226 селах СКО
1 Ноября 2022, 21:33

Водоснабжение отсутствует в 226 селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области централизованное водоснабжение есть в 409 населенных пунктах, в которых проживают 84% сельчан. Нет воды в 226 селах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павел Шилов сообщил, что до 2026-го года водоснабжение в этих населенных пунктах появится. В планах - строительство и реконструкция объектов водоснабжения в 18 сёлах, установка комплексных блок-модулей - в 164, реконструкция групповых водопроводов - в 47 селах.

«Основная работа приходится на 2024-2025-е годы, когда в большинстве населённых пунктов потребуется установка комплексных блок-модулей. Акимам районов необходимо активизировать работу по изготовлению проектно-сметных документаций на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения. Дополнительно в Министерство индустрии и инфраструктурного развития заявлены проекты по водоснабжению и водоотведению на 7,5 млрд тенге по 16 населённым пунктам. В стадии разработки пять проектно-сметных документаций по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в 13 селах. Ориентировочная стоимость – около 5,7 млрд тенге», - проинформировал П.Шилов.

Он добавил, что водоснабжение региона значительно зависит от групповых водопроводов. От них питаются водой 36% всех сел области.

Аким области Кумар Аксакалов напомнил о сокращении стоимости подведения воды в дома за счет увеличения числа колодцев.

«Мы говорили, что на три-четыре дома – условно один колодец. Отслеживайте, чтобы не получился один колодец на 10 домов. Государство понесет расходы, но у людей должна быть возможность подключить воду», - сказал К.Аксакалов.


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