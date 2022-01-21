Водоснабжение, газификация жамбылских сел – как госпрограммы помогают их решать
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ход реализации приоритетных государственных программ в Жуалынском районе проинспектировал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона посетил крестьянские хозяйства и социальные объекты Жуалынского района, обсудил с сельчанами актуальные вопросы.
В Жетитобинском сельском округе проживают более трех тысяч жителей. В селах особое внимание уделяется вопросам эффективного использования водных объектов, что позволит своевременно обеспечить поливной водой. Так, в селе Космурат недавно был очищен канал протяженностью 6 км. Площадь орошаемых земель – более 80 га.
«Работы по ремонту, очистке каналов надо проводить на системной основе. Необходимо активно вовлечь жителей и методом асар общими усилиями очистить каналы. Важна каждая капля воды. Сельчане это тоже понимают», - отметил аким области, потребовав увеличить количество дождевальных установок.
Крестьянское хозяйство «Темірбек», основанное в 1997 году, сейчас располагает 1 220 га земли, на которых сеют сафлор, пшеницу, ячмень, многолетние травы. Здесь содержатся 80 лошадей, 220 овец, 12 голов крупного рогатого скота. Вся необходимая техника в хозяйстве имеется. В этом крестьянском хозяйстве трудятся 20 работников, на сезонные работы руководитель агроформирования нанимает в несколько раз больше людей.
Аграрии говорят, что не хватает механизаторов, трактористов.
«Молодые люди жалуются, что нет работы. Но сами не хотят работать, не хотят приезжать в село. На селе всегда есть чем заняться. Главное — действовать и упорно трудиться», - отметил аким области.
Здание средней школы №21 имени Д. Пахомова в селе Коныртобе рассчитано на 180 мест, было построено в 2020 году. Сейчас школу посещают 133 ученика. Аким области осмотрел кабинеты, пообщался с детьми и учителями, провел встречу с жителями.
В селе Ертай, где проживает более 700 жителей, глава региона ознакомился с работой систем водоснабжения и газоснабжения, построенных по программе развития регионов.
Акимам сельских округов глава региона поручил обращать внимание на такие важные вопросы, как соблюдение населением санитарно-эпидемиологических требований, сокращение числа безработных, патриотическое воспитание молодого поколения, соблюдение мер безопасности в школах.
На встрече с активом района глава региона отметил, что социально-экономические показатели Жуалынского района за прошлый год неплохие, нужно постараться не отставать от заданного темпа.
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