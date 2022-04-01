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    21:43, 31 Март 2022 | GMT +6

    Водопроводная вода не соответствовала нормам в нескольких районах СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На контроле департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области состоят 115 водопроводов, пять групповых водопроводов, 109 локальных сельских водопроводов, 372 общественных колодца и глубинных скважин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, в ходе санитарно-эпидемиологического мониторинга за состоянием питьевого водоснабжения специалисты исследовали 1 324 пробы водопроводной воды на бактериологические показатели.

    «Не соответствовала по бактериологическим показателям водопроводная вода в Тимирязевском районе. После проведения промывки и дезинфекции проведён повторный отбор проб воды, положительных находок нет. На санитарно-химические показатели исследовали 878 проб водопроводной воды, не соответствовали 16 проб. Не соответствовала по химическому составу водопроводная вода в Айыртауском, Аккайынском, Мамлютском, Тайыншинском, Тимирязевском районах, районе М. Жумабаева. Вода не соответствовала по общей жёсткости, сухому остатку, запаху, привкусу, цветности, общему железу», - рассказали в пресс-службе.

    Из децентрализованных объектов водоснабжения в прошлом году на бактериологические показатели исследовали 534 пробы. Не соответствовали 20 проб. По бактериологическим показателям - в Аккайынском, Жамбылском, Тайыншинском районах, районах им. Г.Мусрепова, Шал акына. После проведения чистки и дезинфекции вода соответствовала нормам.

    На санитарно-химические показатели исследовали 513 проб воды, не соответствовали нормам - 37 проб. По общей жёсткости, сухому остатку, высокой минерализацией - в Айыртауском, Жамбылском, Тайыншинском и районе Шал акына.

    «На всех объектах водоснабжения, где были зафиксированы нестандартные пробы питьевой воды, проведены чистка, промывка, замена фильтров. К административной ответственности привлечены три субъекта предпринимательства, наложены штрафы на сумму пять миллионов тенге. Передачи дел в суд и закрытий объектов не было», - добавили в пресс-службе.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Вода Общество
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