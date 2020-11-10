Водопровод реконструировали в селе Сырымского района ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В селе Елтай Сырымского района Западно-Казахстанской области полностью реконструировали водопроводную систему, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стоимость данного проекта составила 192 миллиона тенге. Для сельчан подведение воды – долгожданное событие. Теперь в каждом доме есть качественная питьевая вода, ведь вопрос обеспечения чистой питьевой водой является одной из главных социальных задач государства. В рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости» в селе Елтай Сырымского района проведена реконструкция водопровода. Подрядной организацией выступила компания ТОО «Жиенбай», которая выполнила все работы в срок.

«Проблем при реконструкции водопровода не было. Мы приступили к работам весной и осенью объект сдали в эксплуатацию с гарантией на свою работу. Отметим, что воду подвели к каждому дому жителей. Теперь можно сказать о 100%-м обеспечении сельчан чистой питьевой водой», – рассказал начальник участка ТОО «Жиенбай» Ербол Жумашев.

Необходимо отметить, что это не первый объект водоснабжения в районе, который строит данная компания.

«Все работы выполнены в рамках государственной программы, качественно и в срок. Сейчас к водопроводу подключены 90 домов села и все социальные объекты. Также разработана проектно-сметная документация на подведение водопроводных сетей к сельским населенным пунктам Кособа, Шагырлыой, Булан и Жамбыл в районе», – пояснил руководитель районного отдела строительства Артур Искаков.

Централизованное водоснабжение сейчас есть у 85,8% населения Сырымского района, или у 17 395 жителей. Планируется к концу следующего года довести показатель водообеспеченности района до 93,9%.



